Фінансові новини
- |
- 06.09.22
- |
- 09:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото 6 вересня різко відновлюється після шеститижневого мінімуму, мідь росте на стимулах Китаю
08:11 06.09.2022 |
Ціни на золото різко відновилися після шеститижневого мінімуму у вівторок, оскільки загострення енергетичної кризи в Європі призвело до зростання попиту на прихісток, тоді як мідь продовжила зростання на тлі очікувань нових заходів стимулювання з боку Китаю.
Спотове золото підскочило на 0,5% до 1718,95 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото виросли на 0,5% до 1730,0 доларів на 21:03 за східним часом (01:03 за Грінвічем). Обидва інструменти відновлювалися після шеститижневого мінімуму на початку місяця.
Попит на звичайні безпечні інвестиційні інструменти виріс після того, як Росія перекрила великий газогін до Європи, що поставило континент під загрозу великої енергетичної кризи. Цього тижня євро впав до нового 20-річного мінімуму з огляду на те, що криза, як очікується, серйозно вплине на економічне зростання в єврозоні. Начасі увага зосереджена на засіданні Європейського центрального банку наприкінці тижня, на якому очікується, що банк почне підвищувати процентні ставки.
Ралі індексу долара також, схоже, призупинилося у вівторок, оскільки трейдери чекають на більш докладну інформацію про шлях грошово-кредитної політики США. Але очікування подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою утримували долар на рівні 20-річних максимумів.
Підвищення відсоткових ставок сильно вплинуло на ціни на золото цього року, оскільки трейдери шукали більш високу прибутковість від долара та казначейських облігацій. Загалом очікується, що ФРС збереже темпи підвищення ставок цього місяця.
Інші дорогоцінні метали також різко зросли у вівторок. Срібло додало 2%, а платина додала 0,6%. Обидва метали відновилися після 15-місячного мінімуму.
Серед промислових металів ціни на мідь зросли на 0,2%, продовживши зростання після того, як великий імпортер Китаю наголосив на посиленні заходів стимулювання для підтримки економічного зростання.
Ф'ючерси на мідь із погашенням у грудні зросли на 0,2% до 3,4665 долара за фунт після майже 2%-го стрибка в понеділок.
Китайські урядовці заявили в понеділок, що країна, ймовірно, збільшить темпи стимулюючих заходів у третьому кварталі після того, як у другому кварталі економіка практично не зросла.
Друга за величиною економіка світу стикається із серйозними перешкодами через обмеження, запроваджені цього року через COVID-19, а також потенційну енергетичну кризу.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
|Уникнути конфіскації: Мураєв переписав бізнес на оточення «Слуги народу»
|Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
|Перемоги вирішили не чекати. Чому оточення Зеленського почало війну компроматів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото 6 вересня різко відновлюється після шеститижневого мінімуму, мідь росте на стимулах Китаю
|Долар 6 вересня припиняє широке ралі, бики все ще панують
|Депозитні ставки для фізосіб 05.09.22
|У столиці вирішили створити Муніципальний банк Києва
|Фунт стерлінгів стабілізувався до долара перед оголошенням нового прем'єра
|Фондові індекси АТР завершили торги 5 вересня в основному в мінусі слідом за США
Бізнес
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499
|Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році
|США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії
|Що таке «тихе звільнення» - новий тренд у соцмережах
|У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу