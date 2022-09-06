Золото 6 вересня різко відновлюється після шеститижневого мінімуму, мідь росте на стимулах Китаю

Ціни на золото різко відновилися після шеститижневого мінімуму у вівторок, оскільки загострення енергетичної кризи в Європі призвело до зростання попиту на прихісток, тоді як мідь продовжила зростання на тлі очікувань нових заходів стимулювання з боку Китаю.

Спотове золото підскочило на 0,5% до 1718,95 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото виросли на 0,5% до 1730,0 доларів на 21:03 за східним часом (01:03 за Грінвічем). Обидва інструменти відновлювалися після шеститижневого мінімуму на початку місяця.

Попит на звичайні безпечні інвестиційні інструменти виріс після того, як Росія перекрила великий газогін до Європи, що поставило континент під загрозу великої енергетичної кризи. Цього тижня євро впав до нового 20-річного мінімуму з огляду на те, що криза, як очікується, серйозно вплине на економічне зростання в єврозоні. Начасі увага зосереджена на засіданні Європейського центрального банку наприкінці тижня, на якому очікується, що банк почне підвищувати процентні ставки.

Ралі індексу долара також, схоже, призупинилося у вівторок, оскільки трейдери чекають на більш докладну інформацію про шлях грошово-кредитної політики США. Але очікування подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою утримували долар на рівні 20-річних максимумів.

Підвищення відсоткових ставок сильно вплинуло на ціни на золото цього року, оскільки трейдери шукали більш високу прибутковість від долара та казначейських облігацій. Загалом очікується, що ФРС збереже темпи підвищення ставок цього місяця.

Інші дорогоцінні метали також різко зросли у вівторок. Срібло додало 2%, а платина додала 0,6%. Обидва метали відновилися після 15-місячного мінімуму.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли на 0,2%, продовживши зростання після того, як великий імпортер Китаю наголосив на посиленні заходів стимулювання для підтримки економічного зростання.

Ф'ючерси на мідь із погашенням у грудні зросли на 0,2% до 3,4665 долара за фунт після майже 2%-го стрибка в понеділок.

Китайські урядовці заявили в понеділок, що країна, ймовірно, збільшить темпи стимулюючих заходів у третьому кварталі після того, як у другому кварталі економіка практично не зросла.

Друга за величиною економіка світу стикається із серйозними перешкодами через обмеження, запроваджені цього року через COVID-19, а також потенційну енергетичну кризу.