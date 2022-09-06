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Долар 6 вересня припиняє широке ралі, бики все ще панують
07:15 06.09.2022 |
Долар взяв перепочинок у вівторок після стрімкого ралі, дещо знизившись із контрольних максимумів проти євро, єни та фунта стерлінгів, але не надто далеко, оскільки рецесія переслідує Європу, а процентні ставки в США готові до різкого зростання.
Євро виріс на 0,3% до 0,99545 доларів на азіатських торгах після того, як у понеділок він досяг двохдесятирічного мінімуму в 0,9876 долара, оскільки перспективи зими без російського газу стають більш реалістичними.
Торги овернайт були кволими через свято у США, і у вівторок головною подією азіатської сесії стане засідання центрального банку в Австралії, де ринки оцінили як 64-відсоткову ймовірність підвищення ставки на 50 базисних пунктів.
Росія призупинила постачання газогоном «Північний потік-1» до Німеччини на невизначений термін, спочатку звинувативши витік нафти на компресорній станції, але в понеділок зв'язавши зупинку з введеними Заходом санкціями.
Заступник генерального директора "Газпрому" Віталій Маркелов заявив агентству Рейтер у вівторок, що трубопровід не відновить відвантаження, доки Siemens Energy не відремонтує несправне обладнання.
Востаннє фунт стерлінгів зріс на 0,48% до 1,1578 долара після падіння до 2,5-річного мінімуму 1,1444 долара в понеділок. Ліз Трасс стала новим прем'єр-міністром Великобританії після перемоги у голосуванні в понеділок, і її обіцянки щодо зниження податків додають невизначеності у державні фінанси.
"Зараз необхідно зробити екзистенційний вибір, тому що енергії може не вистачити", - сказав Майкл Евері, глобальний стратег Rabobank.
"Вибір явно неапетитний".
Індекс долара впав на 0,06% до 109,53 після зростання до 110,27 у понеділок. Ієна, яка впала, оскільки підвищення ставок у США набирає обертів і збільшує розрив із фіксованими відсотковими ставками в Японії, востаннє торгувалася на рівні 140,51 за долар, що недалеко від 24-річного мінімуму 140,80, досягнутого минулого тижня. .
Китайська влада посилила опір зростання долара і пізно ввечері в понеділок знизила норму обов'язкових резервів в іноземній валюті (RRR), вивільнивши долари для продажу банками.
Цей крок вплинув лише на обмінний курс, при цьому юань стабілізувався на рівні 6,9468 в офшорній торгівлі.
Австралійський і новозеландський долари трохи зросли напередодні рішення Резервного банку Австралії за відсотковими ставками, хоча аналітики не були переконані, що значне підвищення процентної ставки в Австралії надто зрушить шкалу.
Востаннє австралійський долар зріс на 0,24% до 0,6814 долара, а ківі зріс на 0,41% до 0,6117 долара.
"Загалом реакція валют на підвищення ставок за межами США в останні місяці, навіть якщо вони перевищують очікування, схоже, не має більшого, ніж тимчасового впливу", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії National Australia Bank.
"Я думаю, що ключ, очевидно, буде в мові заяви".
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