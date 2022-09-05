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Фунт стерлінгів стабілізувався до долара перед оголошенням нового прем'єра
14:20 05.09.2022 |
Курс фунта стерлінгів до долара стабілізувався у понеділок вдень перед оголошенням імені нового прем'єр-міністра Великобританії, свідчать дані торгів.
Станом на 14.02 EET курс фунта стерлінгів до долара дещо зростав - до 1,1514 долара з 1,1507 долара, курс євро до долара - знижувався до 0,9934 долара з рівня минулого закриття 0,9951 долара.
Курс долара до єни піднімався до 140,5 єни зі 140,2 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшувався на 0,23% до 109,79 пункту. Індекс раніше подолав позначку 110 пунктів вперше з червня 2002 року.
Пізніше в понеділок буде оголошено ім'я нового прем'єр-міністра Великої Британії, який змінить посаду Бориса Джонсона. На вищу посаду претендують глава МЗС Ліз Трасс та екс-глава мінфіну Ріші Сунак, причому явним фаворитом у гонці стала саме Трасс - про це свідчать усі опитування, проведені останні кілька тижнів.
Водночас євро дешевшає до долара на тлі слабкої макростатистики. Так, композитний індекс ділової активності PMI єврозони, за остаточною оцінкою, у серпні скоротився до 48,9 пункту, що виявилося нижчим за прогноз у 49,2 пункту. Роздрібні продажі в єврозоні в липні виросли дещо слабше за очікування в місячному вираженні - на 0,3% замість очікуваних 0,4%.
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