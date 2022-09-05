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Єврооблігації України за тиждень подешевшали в середньому на 11%
Українські єврооблігації за третій тиждень після досягнення угоди про відтермінування виплат на два роки подешевшали в середньому на 11,4%, найбільше падіння було зафіксовано за найкоротшими паперами.
За інформацією Франкфуртської біржі, доларові єврооблігації із погашенням у 2024 році подешевшали більше ніж на 20% і котируються за ціною, наближеною до 25% номіналу (середня між ціною попиту та пропозиції), що знову підняло їхню прибутковість до погашення вище за 100% річних.
За даними Bloomberg, приблизно такою самою є ціна паперів із погашенням у 2025 році, що відповідає прибутковості близько 64%.
Доларові єврооблігації із погашенням у 2026-2030 роках котируються в діапазоні 20,2-21,5% номіналу, а їхні поточні ставки становлять від 55,8% до 37,5% номіналу.
Ціна паперів із погашенням у 2031 році опустилася нижче 20%, а у 2035 та 2037 роках - нижче 19%, внаслідок чого їхня прибутковості зросла відповідно до 32,3% та 30,9-30,4% річних.
Щодо єврооблігацій в євро, то минулого тижня їхнє падіння було трохи меншим: папери із погашенням у 2028 році котирувалися по 19,3% номіналу, у 2032 році - 18,4% номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 43,9% у першому випадку та 28,8% річних - у другому.
Подешевшали за минулий тиждень і ВВП-варанти - на 6,9% до 31,5% від умовної вартості.
З урахуванням падіння минулого тижня котирування єврооблігацій України майже повернулися на рівень, який був до досягнення угоди про відтермінування - тепер вони вищі за неї лише в середньому на 6,2%.
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