Фінансові новини
- |
- 05.09.22
- |
- 19:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ заборонив купівлю валюти бізнесом до витрати в нього наявної
12:37 05.09.2022 |
Національний банк України (НБУ) з 6 вересня заборонив купівлю валюти бізнесом до витрати наявної у нього, повідомила пресслужба регулятора у понеділок.
Відповідні зміни ухвалено згідно з постановою правління НБУ №197 від 2 вересня, яка набуває чинності з 6 вересня.
За інформацією центробанку, станом на 2 вересня обсяг коштів на валютних рахунках юросіб (без урахування коштів бюджету та позабюджетних фондів) у банках становить $8,7 млрд.
Нацбанк зазначив, що така норма скоротить попит на інвалюту та надасть змогу зберегти міжнародні резерви України.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
|Уникнути конфіскації: Мураєв переписав бізнес на оточення «Слуги народу»
|Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
|Перемоги вирішили не чекати. Чому оточення Зеленського почало війну компроматів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У столиці вирішили створити Муніципальний банк Києва
|Фунт стерлінгів стабілізувався до долара перед оголошенням нового прем'єра
|Фондові індекси АТР завершили торги 5 вересня в основному в мінусі слідом за США
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 02.09.22
|Єврооблігації України за тиждень подешевшали в середньому на 11%
|НБУ заборонив купівлю валюти бізнесом до витрати в нього наявної
|НБУ дозволив банкам збільшити пропозицію готівкової валюти населенню на 50% купівлі у них безготівкової
Бізнес
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499
|Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році
|США заборонили постачання ряду чіпів до Китаю та Росії
|Що таке «тихе звільнення» - новий тренд у соцмережах
|У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу