НБУ заборонив купівлю валюти бізнесом до витрати в нього наявної

Національний банк України (НБУ) з 6 вересня заборонив купівлю валюти бізнесом до витрати наявної у нього, повідомила пресслужба регулятора у понеділок.

Відповідні зміни ухвалено згідно з постановою правління НБУ №197 від 2 вересня, яка набуває чинності з 6 вересня.

За інформацією центробанку, станом на 2 вересня обсяг коштів на валютних рахунках юросіб (без урахування коштів бюджету та позабюджетних фондів) у банках становить $8,7 млрд.

Нацбанк зазначив, що така норма скоротить попит на інвалюту та надасть змогу зберегти міжнародні резерви України.

