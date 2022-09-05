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НБУ заборонив купівлю валюти бізнесом до витрати в нього наявної

12:37 05.09.2022 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) з 6 вересня заборонив купівлю валюти бізнесом до витрати наявної у нього, повідомила пресслужба регулятора у понеділок.

Відповідні зміни ухвалено згідно з постановою правління НБУ №197 від 2 вересня, яка набуває чинності з 6 вересня.

За інформацією центробанку, станом на 2 вересня обсяг коштів на валютних рахунках юросіб (без урахування коштів бюджету та позабюджетних фондів) у банках становить $8,7 млрд.

Нацбанк зазначив, що така норма скоротить попит на інвалюту та надасть змогу зберегти міжнародні резерви України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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