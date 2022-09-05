НБУ дозволив банкам збільшити пропозицію готівкової валюти населенню на 50% купівлі у них безготівкової

Національний банк України для збільшення пропозиції готівкової валюти дозволив банкам продавати на готівковому ринку весь обсяг придбаної ними з 13 квітня 2022 року у громадян безготівкової валюти.

"За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації у готівковому сегменті валютного ринку і не вплине на міжнародні резерви України", - зазначено в повідомленні НБУ у понеділок.

Відповідна постанова Нацбанку №197 від 2 вересня набирає чинності з 6 вересня, уточнюється у пресрелізі.

Як повідомлялося, постановою №159 від 26 липня НБУ дозволив банкам продавати населенню готівкову валюту не лише в обсягах її купівлі, а й додатково 50% обсягу купівлі у населення безготівкової валюти з 13 квітня.

За даними Нацбанку, у квітні-серпні банки придбали у населення близько $1,1 млрд безготівкової валюти, тоді як готівкової - $3,35 млрд.

На готівковому ринку курс долара наразі становить близько 40,7-40,85 грн/$1 за встановленого Нацбанком офіційного курсу з 21 липня 36,5686 грн/$1. Нацбанк намагався низкою заходів зміцнити курс гривні на готівковому ринку ближче до офіційного, щоб мінімізувати різні схеми валютного арбітражу, що давлять на резерви. Проте гривня лише ненадовго у першій половині серпня повернулася за позначку 40 грн/$1.

