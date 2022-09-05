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НБУ разом із низкою обмежень дозволив бізнесу сплатити відсотки за зовнішніми зобов'язаннями за період 24/02-10/08
Національний банк України (НБУ) дозволив бізнесу сплатити відсотки за зовнішніми зобов'язаннями за період 24 лютого до 10 серпня 2022 року для створення сприятливих умов для домовленостей із кредиторами, повідомила пресслужба регулятора у понеділок.
Відповідні зміни ухвалено згідно з постановою правління НБУ №197 від 2 вересня, що набуває чинності з 6 вересня.
Національний банк визначив, що банки мають рекомендувати клієнтам із заборгованістю перед нерезидентами звернутися до кредиторів із пропозицією її реструктурувати на умовах, не гірших за реструктуризацію зовнішньої заборгованості уряду України.
НБУ дозволив переказувати іноземну валюту для сплати процентних платежів за відповідними кредитами за одночасного дотримання низки умов. При цьому позичальник станом на 24 лютого не повинен мати простроченої заборгованості за кредитним договором, сума переказів у межах одного кредитного договору протягом календарного місяця не повинна перевищувати п'ятої частини від суми відсотків, що підлягають сплаті у період з 24 лютого до 10 серпня.
Крім того, кошти, які використовуються для купівлі інвалюти та переказу валютних цінностей для сплати відповідних процентних платежів, не повинні залучатися за кредитами від резидентів, а позичальник не повинен мати заборгованості з податкових платежів.
Позичальник також має провадити господарську діяльність після 23 лютого 2022 року, зокрема виплачувати зарплату співробітникам та здійснювати інші обов'язкові платежі.
За оцінками Національного банку, загальний обсяг заборгованості за процентними платежами перед нерезидентами (за негарантованими державою кредитами) у період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року не перевищує $550 млн, тому затверджений порядок виплат не створить негайного навантаження на міжнародні резерви.
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