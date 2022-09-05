Азіатські біржі знижуються 5 вересня слідуючи за динамікою американських бірж

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок переважно знижуються слідом за американськими ринками, свідчать дані торгів.

Станом на 7.57 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite символічно зростає на 0,1%, до 3189,54 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite знижується на 0,33%, до 2082,92 пункту, гонконгський Hang 38%, до 19,183 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 збільшується на 0,2%, до 6842,3 пунктів, японський Nikkei 225 знижується на 0,03%, до 27642,5 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 0,25%, до 2403,08 пунктів.

У понеділок індекси АТР здебільшого знижуються, переймаючи динаміку американських ринків, які закрили торги п'ятниці в діапазоні 1-1,3%, чому сприяла статистика з безробіття в США. У серпні рівень безробіття в країні зріс до 3,7% з рівня липня 3,5%, хоча аналітики очікували на збереження показника. Так, дані щодо безробіття посилили побоювання щодо підвищення ставки Федрезервом США.

"Азіатські торги можуть бути приглушеними або зниженими після невдалої спроби Уолл-стріт піднятися після виходу звіту про зайнятість", - заявив агентству Ассошіейтед Прес аналітик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).