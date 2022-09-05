Золото 5 вересня повільно знижується через зміцнення долара та занепокоєння щодо дій ФРС

Ціни на золото трохи впали в понеділок, продовживши різке зниження з минулого тижня, оскільки зміцнення долара і невизначеність щодо жорсткої грошово-кредитної політики США вплинули на апетит до жовтого металу.

Спотове золото впало на 0,2% до 1710 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали майже на 0,1% до 1721 доларів за унцію до 22:15 за східним часом (2:15 за Грінвічем). Обидва інструменти різко впали минулого тижня через побоювання, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати відсоткові ставки швидкими темпами в найближчій перспективі.

Ціни на зливки зазнали нового тиску в понеділок, коли долар підскочив до нового 20-річного максимуму, тоді як прибутковість казначейських облігацій також зросла. Дані в п'ятницю показали, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США в серпні зросла більше, ніж очікувалося, що ФРС дало більше можливостей для різкого підвищення ставок.

У той час як зростання заробітної плати в США відставало, а безробіття зростало, трейдери оцінюють як 57-відсоткову ймовірність підвищення на 75 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС, спостерігаючи істотну напруженість на ринку праці.

Ціни на золото значно впали з максимумів 2022 року, оскільки ФРС почала підвищувати процентні ставки та підвищувати прибутковість.

ФРС прагне боротися з інфляцією, що досягла 40-річного максимуму за рахунок зростання цін на продукти харчування та паливо. Декілька членів центрального банку нещодавно вказали, що відсоткові ставки, ймовірно, продовжуватимуть зростати доти, доки інфляція не наблизиться до цільового рівня банку 2%.

Перспектива вищих відсоткових ставок також призвела до того, що долар значною мірою перевершив золото як безпечний притулок. Це призвело до того, що жовтий метал мало виграв від недавньої ескалації геополітичної напруги між Китаєм та Тайванем.

Інші дорогоцінні метали також знизилися у понеділок. Ф'ючерси на срібло впали на 0,1%, а ф'ючерси на платину - на 0,6%.

Серед промислових металів ціни на мідь відіграли ранні втрати і залишилися без змін після виходу сприятливіших, ніж очікувалося, даних щодо активності в секторі послуг Китаю.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $3,3988.

Дані Caixin показали, що відновлення в секторі послуг Китаю тривало протягом серпня, що вказує на те, що деякі аспекти економіки залишалися стійкими, незважаючи на уповільнення виробничої активності.

Китай є найбільшим у світі імпортером міді. Уповільнення економічного зростання країни сильно вплинуло на ціни на мідь цього року.