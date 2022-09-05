Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Курс долара до світових валют 5 вересня оновив 20-річний максимум

08:09 05.09.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до основних світових валют піднімається у понеділок вранці до максимального рівня з 2002 року, євро та фунт стерлінгів дешевшають на тлі енергетичної кризи, свідчать дані торгів.

Станом на 7:45 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,9902 долара з рівня минулого закриття в 0,9951 долара, курс фунта стерлінгів до долара - до 1,146 долара з 1,1507 долара.

Курс долара до єни піднімався до 140,38 єни зі 140,2 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшувався на 0,44% до 110,01 пункту. Індекс подолав позначку 110 пунктів вперше з червня 2002 року.

Індекс долара піднімається четвертий місяць поспіль, ринки очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) США продовжить посилювати монетарну політику. За даними CME Group, 56% аналітиків закладають підвищення ставки на 0,75%, до 3-3,25% річних. Це може стати третім таким підвищенням поспіль, а також п'ятим з початку року. Збільшення ставки традиційно підтримує національну валюту.

При цьому курс фунта стерлінгів до долара досяг мінімального рівня з березня 2020 року (1,1458 долара за фунт), євро також дешевшає. Така динаміка пов'язана з побоюваннями за економіку, оскільки в регіоні продовжується енергетична криза.

Ринки звертають увагу на рішення G7 підтвердити план запровадження "ліміту цін" на російську нафту. У четвер віце-прем'єр Олександр Новак заявляв журналістам, що Росія не постачатиме нафту та нафтопродукти тим країнам, які цю ідею підтримають.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5339
  0,0493
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7892  0,06 0,14 40,8848  0,34 0,84
EUR 39,4904  0,09 0,22 40,5772  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на 02.09.22, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес