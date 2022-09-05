Курс долара до світових валют 5 вересня оновив 20-річний максимум

Курс долара до основних світових валют піднімається у понеділок вранці до максимального рівня з 2002 року, євро та фунт стерлінгів дешевшають на тлі енергетичної кризи, свідчать дані торгів.

Станом на 7:45 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,9902 долара з рівня минулого закриття в 0,9951 долара, курс фунта стерлінгів до долара - до 1,146 долара з 1,1507 долара.

Курс долара до єни піднімався до 140,38 єни зі 140,2 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшувався на 0,44% до 110,01 пункту. Індекс подолав позначку 110 пунктів вперше з червня 2002 року.

Індекс долара піднімається четвертий місяць поспіль, ринки очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) США продовжить посилювати монетарну політику. За даними CME Group, 56% аналітиків закладають підвищення ставки на 0,75%, до 3-3,25% річних. Це може стати третім таким підвищенням поспіль, а також п'ятим з початку року. Збільшення ставки традиційно підтримує національну валюту.

При цьому курс фунта стерлінгів до долара досяг мінімального рівня з березня 2020 року (1,1458 долара за фунт), євро також дешевшає. Така динаміка пов'язана з побоюваннями за економіку, оскільки в регіоні продовжується енергетична криза.

Ринки звертають увагу на рішення G7 підтвердити план запровадження "ліміту цін" на російську нафту. У четвер віце-прем'єр Олександр Новак заявляв журналістам, що Росія не постачатиме нафту та нафтопродукти тим країнам, які цю ідею підтримають.