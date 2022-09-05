Американські індекси авершили тиждень на зниженій ноті, оскільки звіти про зростання кількості робочих місць зблякли

Американські акції закрили торговий тиждень у п'ятницю зі зниженням, оскільки раннє зростання від звіту про зайнятість, яке показало, що ринок праці, який може почати слабшати, поступився місцем побоюванням з приводу європейської газової кризи.

Уолл-стріт відкрилася різким зростанням після того, як серпневий звіт про зайнятість у США показав вищий, ніж очікувалося, рівень найму, але зростання рівня безробіття до 3,7% послабило деякі побоювання з приводу надмірно агресивного підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою у спробі знизити високу інфляцію.

Однак прибуток був зведений нанівець після того, як «Газпром», який мав перезапуститися в суботу, заявив, що не може безпечно відновити постачання, поки не усуне витік мастила, виявлений у життєво важливій турбіні так і не дав нових термінів.

"Показово, що день затьмарив хороші дані сьогоднішнього ранку, день був вкрадений у нас цими заголовками з Європи", - сказав Зак Хілл, голова відділу управління портфелем Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна.

Аналітики також вказали на низькі обсяги торгів напередодні тривалих святкових вихідних, що сприяє зростанню рухів ринку.

«Підготовка важлива, протягом останнього тижня або близько того спостерігався певний оптимізм щодо енергетичної ситуації в Європі, довгострокові ціни на електроенергію в деяких випадках впали майже вдвічі, а також ознаки того, що у Німеччині майже 80% їхніх сховищ заповнені газом. так що те, що ми спостерігаємо, - це невелике коригування позиціонування на цьому фоні в поєднанні з низькою ліквідністю в п'ятницю після обіду у святкові вихідні», - сказав Хілл.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 337,98 пунктів, або 1,07%, до 31 318,44 пунктів; S&P 500 втратив 42,59 пунктів, або 1,07%, до 3924,26 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 154,26 пунктів, або 1,31%, до 11 630,86 пунктів.

Ринки закриті у понеділок у зв'язку із святом Дня праці.

Енергетика була єдиним великим сектором S&P, який завершив сесію у плюсі, піднявшись на 1,81%.

У той час як фонди заробітної плати перевершили очікування, середній погодинний заробіток зріс на 0,3% порівняно з оцінками 0,4%, а рівень безробіття зріс до 3,7% з допандемічного мінімуму 3,5%, що вказує на те, що зусилля ФРС щодо прискорення підвищення ставок починаються. вступити в силу.

Дані про зростання заробітної плати вважаються важливими для обговорення ФРС питання підвищення процентних ставок, оскільки центральний банк сподівається повернути інфляцію, яка досягла чотирирічного максимуму, до цільового рівня 2%. Очікування третього поспіль підвищення на 75 базисних пунктів від центрального банку на вересневому засіданні впали до 56%, згідно з інструментом CME FedWatch Tool, порівняно з 75% днем ​​раніше.

Тепер основна увага приділяється звіту про споживчі ціни за серпень, який має бути опублікований у середині місяця, останнім великим даним, доступним перед політичним засіданням ФРС 20-21 вересня.

Побоювання з приводу агресивного посилення політики призвели до зниження акцій після досягнення чотиримісячного максимуму в середині серпня, при цьому S&P 500 впав приблизно на 7% від дня, що передував яструбиним заявам голови ФРС Джерома Пауелла минулого тижня про підвищення ставок. Згодом його погляди підтримали й інші політики.

Усі три основні індекси зазнали втрат три тижні поспіль: Dow впав на 2,99%, S&P 500 - на 3,29%, а Nasdaq - на 4,21%.

Обсяг на біржах США становив 9,95 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,48 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Падаючих акцій на NYSE було більше, ніж зростання у співвідношенні 1,34 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,65 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав три нові 52-тижневі максимуми та 14 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 47 нових максимумів та 184 нових мінімуму.