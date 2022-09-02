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Чистий продаж НБУ цього тижня зменшився до $231,4 млн
21:13 02.09.2022 |
"Чистий" продаж доларів Національним банком України цього тижня склав $231,4 млн порівняно із $429,8 млн тижнем раніше.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 29 серпня до 2 вересня він придбав $8,1 млн, що відповідає показникам минулого тижня, тоді як продав $239,5 млн порівняно з $437,1 млн тижнем раніше.
Статистику інтервенцій НБУ останніх тижнів, як зазначали учасники ринку, викривлено зарахуванням частини офіційного зовнішнього фінансування на рахунки Держказначейства в Укрексімбанку. Раніше всі такі кошти безпосередньо надходили до Нацбанку - на відкритий рахунок Держказначейства. Тепер Укрексімбанк продає їх на ринку, а частину їх викуповує НБУ в резерви.
Як повідомлялося, у серпні обсяг інтервенцій Нацбанку на ринку незначно збільшився до $1,33 млрд із $1,2 млрд у липні, проте все одно залишався набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд), травні ($3,4 млрд) і квітні ($2,2 млрд).
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у серпні обсяг зовнішньої допомоги України склав рекордні від початку війни $4,6 млрд порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні.
Загалом із початку року до 2 вересня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 89,7 млн та EUR111,0 млн, а продав $16 млрд 852,7 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
Зокрема від початку війни купівля валюти склала $2 млрд 432,8 млн і EUR111,0 млн, а продаж - $14 млрд 82,5 млн і EUR1 млрд 789,1 млн.
Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2022 року, за даними НБУ, становили $22 млрд 385,4 млн (в еквіваленті), що на 1,6% або $371,5 млн менше, ніж на початок липня. У червні падіння резервів становило 9,3%, або $2 млрд 343,8 млн.
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