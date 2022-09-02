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АНАЛІТИКА

Обсяг готівки в обігу в Україні за 8 міс. зріс на 9,6% - НБУ

12:32 02.09.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Обсяг готівки в обігу в Україні за січень-серпень 2022 року зріс на 9,6%, або на 60,4 млрд грн - до 688 млрд грн, свідчать дані Національного банку України (НБУ), оприлюднені у четвер, у зв'язку з 26-ю річницею запровадження гривні.

Відповідно до них, обсяг готівки в обігу липень-серпень 2022 року зріс на 2%, або на 14 млрд грн.

Зазначається, що станом на 1 вересня 2022 року в готівковому обігу країни перебували 2,9 млрд банкнот на суму 682,7 млрд грн та 14,1 млрд монет на 5,3 млрд грн. Таким чином, на одного жителя України припадає 72 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет.

НБУ зазначив, що на сьогоднішній день в обігу перебуває вже четверте покоління гривні, яке відрізняється посиленим комплексом захисних елементів, зокрема оптично-змінних для зручного та простого візуального контролю громадянами.

Як повідомлялося, 25 серпня 1996 року було видано указ президента України "Про грошову реформу в Україні", згідно з яким з 2 вересня 1996 року в обіг було введено банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 грн та розмінні монети номіналами 1, 2, 5, 10, 25 та 50 коп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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