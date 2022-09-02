Фінансові новини
- |
- 02.09.22
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають
Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 106,6 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).
Таким чином, в серпні українці вперше з початку війни більше купували валюти, ніж продавали.
Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 8 909,1 млн доларів і купило на 8 358,8 млн доларів. Чистий продаж склав 550,3 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на термін більше трьох місяців.
Дані показують, що за серпень населення купило безготівкової валюти на 127,5 млн доларів.
Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перше рішення про конфіскацію майна російського олігарха ухвалене. Що це дає Україні?
|Долар по 50 грн: стали відомі деталі урядового макропрогнозу на наступний рік
|Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла
|Андрій Єрмак чи Кирило Тимошенко? Як розкрадання західної гуманітарки вдарить по Банковій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Курс єни 2 вересня прискорив падіння проти долара
|Обсяг готівки в обігу в Україні за 8 міс. зріс на 9,6% - НБУ
|Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 01.09.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 02.09.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 01.09.2022
Бізнес
|Що таке «тихе звільнення» - новий тренд у соцмережах
|У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу
|У січні 2023 року в Google Chrome перестануть працювати AdBlock та інші блокувальники реклами
|Logitech розробляє аналог Steam Deck – можлива підтримка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming та Steam
|Штучний інтелект допоміг французькім податківцям заробити €10 млн
|AMD показала першу відеокарту Radeon RX 7000 з архітектурою RDNA3 — приріст швидкодії складе більш як 50% щодо RDNA2
|AMD представила настільні процесори Ryzen 7000 — флагман Ryzen 9 7950X на 57% продуктивніший за Intel Core i9-12900К