Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають

Населення України в серпні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 366,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 473,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 106,6 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, в серпні українці вперше з початку війни більше купували валюти, ніж продавали.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 8 909,1 млн доларів і купило на 8 358,8 млн доларів. Чистий продаж склав 550,3 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на термін більше трьох місяців.

Дані показують, що за серпень населення купило безготівкової валюти на 127,5 млн доларів.

Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.