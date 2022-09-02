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Вартість золота 2 вересня тримається на рівні 1710 доларів за унцію
08:52 02.09.2022 |
Вартість золота в п'ятницю вранці становить приблизно 1710 доларів за тройську унцію, котирування стримуються зміцненням долара до світових валют до двадцятирічних рекордів, випливає з даних торгів.
Станом на 8:14 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 0,8 долара, або на 0,05%, до 1 710,1 долара за тройську унцію. На день раніше вона опустилася нижче 1700 доларів за тройську унцію, вперше з 21 липня. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,19%, до 17,7 долара за унцію, у четвер його ціна опускалася до 17,407 долара - мінімум за два роки.
На день раніше індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) наближався до рівня 110 пунктів, що є найвищим рівнем з червня 2002 року. Курс долара до ієни закріпився вище 140 ієн за долар - максимуму з 1998 року. Подорожчання долара робить золото менш доступним при покупці в іншій валюті.
У центрі уваги трейдерів залишається політика Федеральної резервної системи (ФРС) США за ключовою ставкою. Ринки прогнозують, що пізніше у вересні регулятор підніме ставку вп'яте поспіль. За даними CME Group, 74% аналітиків закладають підвищення на 0,75%, до 3-3,25% річних. Збільшення ставки традиційно підтримує долар, до якого чутливе золото.
Пізніше в п'ятницю очікується важлива статистика ринку праці в США: будуть опубліковані дані з безробіття за серпень. Аналітики вважають, що безробіття в країні збереглося на рівні липня 3,5%, а кількість робочих місць у несільськогосподарських галузях економіки країни зросла на 300 тисяч після збільшення на 528 тисяч.
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