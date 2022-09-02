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АНАЛІТИКА

Курс долара до світових валют 2 вересня корекційно знижується, залишаючись поблизу рекордних позначок

08:35 02.09.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до світових валют у п'ятницю вранці корекційно знижується, але залишається поблизу рекордних майже за 20 років рівнях, ринки чекають на статистику з безробіття в США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:53 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 0,9965 долара з рівня минулого закриття в 0,9944 долара. Курс долара до єни піднімався до 140,34 єни зі 140,2 єни, значення закріпилося вище 140 єн уперше з 1998 року. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшувався на 0,12%, до 109,56 пунктів, при цьому днем ​​раніше показник наближався до 110 пунктів, що є максимумом з червня 2002 року.

У четвер долар отримав сильну підтримку і подорожчав до світових валют майже до двадцятирічних рекордів. Така динаміка, особливо для курсу долара до єни, була пов'язана з очікуваннями на те, що Федеральна резервна система (ФРС) США продовжить тримати ставки високими для стримування інфляції. За даними CME Group, 74% аналітиків очікують на підвищення ставки у вересні - знову на 0,75 відсоткового пункту, до 3-3,25% річних. Банк Японії продовжує дотримуватися м'якої монетарної політики, залишивши ставку на негативному рівні в липні.

Пізніше в ході торгів ринки очікують на публікацію даних з безробіття в США в серпні. Аналітики вважають, що безробіття в країні збереглося на рівні липня 3,5%, а кількість робочих місць у несільськогосподарських галузях економіки країни зросла на 300 тисяч після збільшення на 528 тисяч. Статистика одна із найважливіших показників для ФРС після ухвалення рішення про ключову ставку.

Аналітики припускають, що сильна макростатистика може у перспективі спонукати американський центробанк продовжити підвищення й у наступному році. "Ринки можуть почати закладати і підвищення ставки в лютому (2023 - ред.), якщо ціновий тиск не покаже подальші ознаки послаблення зі звітом по інфляції 13 вересня", - цитує агентство Франс Прес думка аналітика OANDA Едварда Мойі (Edward Moya).
 

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