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Азіатські біржі 2 вересня торгуються без спільної динаміки в очікуванні даних із США
08:17 02.09.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю не показують єдиної динаміки в очікуванні статданих із США, які можуть підказати подальший напрямок монетарної політики Федеральної резервної системи, свідчать дані торгів.
Станом на 7.48 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшувався на 0,28%, до 3193,9 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2094,19 пункту, гонконгський Hang Seng index %, до 19 470 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 зменшувався на 0,01% до 6845 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшувався на 0,22%, до 2419,8 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,36%, до 27643,5 пунктів.
На азіатських фондових біржах у п'ятницю спостерігається різноспрямована динаміка, інвестори очікують на публікацію статистики з безробіття в США, оскільки ці дані можуть вплинути на плани Федрезерва щодо підвищення відсоткових ставок для зниження інфляції, що росте. Аналітики вважають, що безробіття в країні залишилося на рівні липня 3,5%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 300 тисяч.
"Якщо дані покажуть, що у серпні було створено понад 300 тисяч робочих місць, це, ймовірно, ще більше зміцнить позицію на користь підвищення ставки на 0,75 процентного пункту на засіданні ФРС цього місяця", - заявив агентству Ассошіейтед Прес аналітик IG Єап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).
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