S&P 500 перервав програшну серію через зарплатні відомості

Запізніле ралі допомогло S&P 500 перервати чотириденне падіння у четвер, коли увага інвесторів переключилася на ключовий звіт щодо ринку праці в п'ятницю.

Акції були значно нижчими протягом більшої частини сесії після того, як дані показали, що щотижневі заявки на допомогу з безробіття впали більше, ніж очікувалося, до двомісячного мінімуму минулого тижня, а кількість звільнень скоротилася в серпні, що дало ФРС запас міцності для продовження підвищення ставок, щоб уповільнити ринок праці. Тепер інвестори чекають щомісячного звіту щодо зайнятості у несільськогосподарському секторі у п'ятницю, щоб отримати додаткові дані про ринок праці.

Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозують збільшення кількості робочих місць на 300 000, в той час як економіст Wells Fargo Джей Брайсон переглянув свій прогноз кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі з 325 000 до 375 000, а економіст Morgan Stanley Еллен Зентнер очікує, робочих місць у серпні складе 350 тисяч.

«Сьогоднішній ринок - це завтрашній ранок. У вас є ринок, який перепроданий... і каталізатором ралі або, принаймні, не розпродаж буде слабший звіт про зайнятість, особливо щодо заробітної плати», - сказав Квінсі Кросбі. головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

«Ринок також залежить від даних, як і ФРС. Він стежитиме за кожним випуском даних, які можуть вказати, коли ФРС може бути ближчим до завершення».

S&P вдалося відскочити на останніх етапах торгів після досягнення мінімуму 3903,65, близького до того, що деякі аналітики вважають сильним рівнем підтримки для акцій на рівні 3900.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 145,99 пунктів, або 0,46%, до 31 656,42 пунктів; S&P 500 додав 11,85 пунктів, або 0,30%, до 3966,85 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 31,08 пунктів, або 0,26%, до 11 785,13 пунктів.

Базовий індекс S&P упав майже на 6% порівняно з попередніми чотирма сесіями, які почалися після того, як голова ФРС Джером Пауелл у п'ятницю дав зрозуміти, що центральний банк продовжуватиме агресивно підвищувати ставки для боротьби з інфляцією навіть після послідовних підвищення на 75 базисних . Чиновники ФРС останніми днями.

Незважаючи на зростання, тон акцій був оборонним: охорона здоров'я зросла на 1,65%, а комунальні послуги - на 1,42%, що є провідним сектором зростання.

Тиск на технологічний сектор, що знизився на 0,48%, виявили виробники чіпів, оскільки індекс напівпровідників Філадельфії впав на 1,92%, що було спричинено падінням на 7,67% акцій Nvidia, як найбільшої ваги в S&P 500, і падінням на 2,99% акцій Advanced Micro Devices після Сполучених Штатів запровадили заборону на експорт деяких найкращих чіпів ІІ до Китаю.

Інші економічні дані показали подальше ослаблення цінового тиску, тоді як виробництво у серпні стабільно зростало завдяки відновленню зайнятості та новим замовленням.

Трейдери очікують, що ймовірність третього поспіль підвищення ставок на 75 базисних пунктів у вересні становитиме 73,1%, і очікують, що у березні 2023 року вона досягне піку близько 3,993%.

Очікуваний шлях підвищення ставок ФРС посилив побоювання, що центральний банк потенційно може припуститися політичної помилки і підняти ставки занадто високо, що призведе до рецесії в економіці, навіть якщо інфляція покаже ознаки зниження.

Інвестори також стали більше перейматися доходами корпорацій в умовах зростання ставок, що також спровокувало ралі долара США. Акції Hormel Foods Corp впали на 6,56% після того, як виробник фасованих продуктів зменшив прогноз прибутку на весь рік.

Обсяг на біржах США становив 11,19 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,51 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Акцій, що падають, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 2,82 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,96 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 зафіксував один новий 52-тижневий максимум та 35 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 29 нових максимумів та 356 нових мінімумів.