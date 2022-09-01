Долар США 1 вересня зростає до основних валют, оновив 24-річний максимум у парі з єною

Долар США продовжує підвищуватися до євро та фунта стерлінгів на торгах у четвер, оновив 24-річний максимум у парі з єною.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,59%, ширший WSJ Dollar Index - 0,50%.

Курс євро на 16:38 кв становить $0,9985 порівняно з $1,0055 на закриття попередньої сесії. Фунт стерлінгів подешевшав до $1,1565 порівняно з $1,1621 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною на цей час становить 139,50 єни проти 138,95 єни на закриття попередніх торгів. Раніше під час сесії курс піднімався до 139,69 єни/$1, що є максимумом з вересня 1998 року.

Ослаблення єни щодо долара пов'язане з серйозними розбіжностями в грошово-кредитній політиці Федеральної резервної системи (ФРС) США і Банку Японії. Тоді як Федрезерв агресивно посилює політику, японський ЦБ зберігає її ультрам'якою.

Голова Банку Японії Харухіко Курода наприкінці минулого тижня підтвердив, що японський ЦБ вважає за необхідне зберігати стимули, оскільки зовнішні чинники, які штовхають вгору інфляцію, почнуть послаблюватися наступного року.

Глава ФРС Джером Пауелл під час щорічного економічного симпозіуму в Джексон-Хоулі заявив, що на засіданні 20-21 вересня розглядатиметься чергове зростання ставки на 75 базисних пунктів.

Президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер, у свою чергу, сказала цього тижня, що ФРС необхідно підняти відсоткові ставки вище 4% на початок наступного року і утримувати їх на цьому рівні якийсь час для уповільнення інфляції. Вона переконана, що американський ЦБ не почне зниження ставок у 2023 році.

Китайський юань опускається до долара на 0,1% до 6,8995/$1 порівняно з 6,8904/$1 на закриття попередньої сесії.

