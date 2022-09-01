У JPMorgan назвали більшість криптовалют «сміттям»

Більшість криптоактивів на ринку є сміттєвими, а реальні варіанти використання цифрових валют недостатньо розвинені. Таку думку висловив голова блокчейн-підрозділу Onyx від фінансового конгломерату JPMorgan Умар Фарук.

У ході організованого Грошово кредитним управлінням Сінгапуру семінару Green Shoots він зазначив, що регулювання відстає від зростання галузі. Це стримує багато традиційних фінансових установ від участі на ринку.

«Більшість криптовалют все ще сміття, насправді. За винятком, я сказав би, кількох десятків токенів. Все інше, що було згадано, - чи шум, чи відверто просто піде», - сказав Фарук.

CEO Onyx також вважає, що технології криптоіндустрії недостатньо дозріли, щоб їх можна було використовувати в TradFi. Наприклад, для проведення дорогих транзакцій між установами чи розміщення таких продуктів як токенізовані банківські депозити уточнив Фарук.

«Вам потрібно, щоб усі ці речі дозріли, щоб із ними можна було робити продукт. Нині ми до цього ще не дійшли. Більшість грошей у Web3 сьогодні, в поточній інфраструктурі, використовується для спекулятивних інвестицій», - підкреслив він.



