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Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 31.08.22
14:27 01.09.2022 |
Нацбанк України (НБУ) наводить дані щодо регулювання ліквідності банків на 31 серпня.
Операції НБУ з підтримки ліквідності банків
|Дата
|Обсяг наданих коштів через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), млн грн (%)
|Обсяг наданих коштів шляхом проведення тендеру, млн грн (%, днів)
|25.08
|5011.0 (27.0)
|-
|26.08
|5011.0 (27.0)
|1946.0 (27.0)
|29.08
|5011.0 (27.0)
|-
|30.08
|5011.0 (27.0)
|-
|31.08
|5011.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів
|Дата
|Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%)
|Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (%, днів)
|25.08
|204229.0 (23.0)
|-
|26.08
|217630.0 (23.0)
|-
|29.08
|206102.0 (23.0)
|-
|30.08
|215959.0 (23.0)
|-
|31.08
|215116.0 (23.0)
|-
Дані НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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