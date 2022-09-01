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АНАЛІТИКА

Уряд відмовився від ідеї 10% збору на валютообмінні операції для імпорту

 

Законопроєкт про запровадження 10% оподаткування на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій не піде на розгляд Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український союз промисловців і підприємців.

Зазначається, що за 6 місяців війни та руйнування окупантами цивільної і виробничої інфраструктури низка промисловців втратили чи мають значні пошкодження обладнання. Для ремонту або ж заміни яких необхідні комплектуючі, сировина, котрі не виготовляються в Україні.

«Якби додаткове оподаткування валютних операцій було введене, то ці мита неминуче лягли б на плечі кінцевого споживача, призвели до подорожчання імпортних та вітчизняних продуктів», - уточнили в УСПП.

Як повідомлялось, раніше з'явилась інформація, що Кабмін розробляє законопроєкт про запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.
 

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