Фінансові новини
- |
- 01.09.22
- |
- 12:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд відмовився від ідеї 10% збору на валютообмінні операції для імпорту
Законопроєкт про запровадження 10% оподаткування на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій не піде на розгляд Верховної Ради.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український союз промисловців і підприємців.
Зазначається, що за 6 місяців війни та руйнування окупантами цивільної і виробничої інфраструктури низка промисловців втратили чи мають значні пошкодження обладнання. Для ремонту або ж заміни яких необхідні комплектуючі, сировина, котрі не виготовляються в Україні.
«Якби додаткове оподаткування валютних операцій було введене, то ці мита неминуче лягли б на плечі кінцевого споживача, призвели до подорожчання імпортних та вітчизняних продуктів», - уточнили в УСПП.
Як повідомлялось, раніше з'явилась інформація, що Кабмін розробляє законопроєкт про запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Андрій Єрмак чи Кирило Тимошенко? Як розкрадання західної гуманітарки вдарить по Банковій
|ЄС ускладнить видачу віз росіянам і подумає, що робити з мільйонами чинних віз
|Справа генерала Кривоноса. Кому потрібен конфлікт між Зеленським та Залужним
|У ДБР прокоментували справу проти генерала Кривоноса через оборону аеропорту «Київ»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд відмовився від ідеї 10% збору на валютообмінні операції для імпорту
|НБУ у серпні 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку $311,7 млн і продав $1641,4 млн
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.09.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 01.09.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 31.08.2022
|Вартість золота падає 1 вересня на зростанні доходності державних облігацій США
Бізнес
|AMD представила настільні процесори Ryzen 7000 — флагман Ryzen 9 7950X на 57% продуктивніший за Intel Core i9-12900К
|Citroen представив в Україні оновлений кросовер C5 Aircross
|Google обрав ще 16 українських стартапів, які отримають до $100 тисяч підтримки
|Panasonic хоче побудувати у США ще один завод з виробництва акумуляторів для електромобілів – WSJ
|Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод зі збирання авто – ЗМІ
|Google розробила нейромережевий алгоритм, який здатен суттєво покращувати якість нічних знімків
|Вчені знайшли матеріал із «пам'яттю» про власне минуле — його відкрили абсолютно випадково