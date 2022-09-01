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НБУ у серпні 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку $311,7 млн і продав $1641,4 млн
11:56 01.09.2022 |
Про це повідомляє Національний банк України.
Таким чином, Нацбанк знову збільшив продаж валюти на міжбанку проти липня, коли регулятор продав $1195 млн.
Всього з початку року Нацбанк купив на міжбанку $3210,7 млн, продав $18 646,7 млн.
Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/$. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.
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|прод.
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