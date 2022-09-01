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Вартість золота падає 1 вересня на зростанні доходності державних облігацій США
08:58 01.09.2022 |
Вартість золота першого дня торгів осені продовжує зниження останніх днів, чому сприяє зростання прибутковості держбондів США, випливає з даних торгів.
Станом на 7:58 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex опускається на 12,5 долара, або на 0,72%, до 1 713,7 долара за тройську унцію.
Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 1,81%, до 17,558 долара за унцію. Раніше в ході сесії ціна срібла опускалася до 17,492 долара - мінімуму більш як за два роки.
Прибутковість десятирічних держоблігацій США (US Treasuries) зростає до 3,198% із рівня попереднього закриття 3,132%. Держоблігації - альтернативний золоту напрямок "безпечних" інвестицій.
У той же час долар продовжує дорожчати до інших основних світових валют в очікуванні подальшого посилення монетарної політики в США, а до ієни долар досяг найвищого значення з 1998 майже в 140 ієн. Зміцнення долара робить золото менш доступним для придбання дорогоцінного металу в іншій валюті.
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