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Єна подешевшала до долара до 24-річного мінімуму
08:07 01.09.2022 |
Вартість ієни до долара в перший осінній день торгів стала найнижчою за 24 роки в рамках загального зміцнення американської валюти в очікуванні продовження жорсткості монетарної політики в США, свідчать дані торгів.
Станом на 7.40 ЕЕТ курс долара до єни зростає до 139,50 єни з 138,96 єни на попередньому закритті, а раніше в ході торгів показник досягав 139,68 єни, що стало найвищим значенням з 1 вересня кризового 1998 року (139, 95 єни). Влітку того року курс долара до єни досягав максимального значення 147,65 єни за долар.
Курс євро до долара водночас знижується до 1,0013 долара з рівня минулого закриття 1,0057 долара. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) збільшується на 0,37%, до 109,1 пункту.
Федеральна резервна система (ФРС) США знову підтвердила намір підвищувати облікову ставку, і у вересні очікується її збільшення ще на 0,75 п.п. За даними CME Group, таку можливість закладають 74% аналітиків. Підвищення ставки є позитивним для долара. При цьому зростає і прибутковість американських держбондів. Прибутковість десятирічних держоблігацій США (US Treasuries) зростає до 3,198% із рівня попереднього закриття 3,132%.
Японія ж, навпаки, продовжує дотримуватися ультрам'якої монетарної політики: у липні японський центробанк вкотре зберіг облікову ставку на негативному рівні мінус 0,1%.
"З урахуванням позиції голови Банку Японії Харухіко Куроди, гравцям залишається лише продавати ієну", - сказав агентству Блумберг старший менеджер Gaitame.com Research Institute в Токіо Такуя Канда (Takuya Kanda).
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