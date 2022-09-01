Фондові індекси Азії коливаються у вересні через стрибки долара

Азіатські акції знижуються, а долар різко зріс у четвер, оскільки інвестори вітали вересень, продаючи все, що не було зафіксовано після місяця, понвеченого побоюваннями щодо агресивного підвищення ставок з боку світових політиків.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 1,3% на початку торгів в Азії після падіння ф'ючерсів на американські акції. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,6%, а ф'ючерси на Nasdaq - на 1,1%.

Японська Nikkei впала на 1,6%, гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,4%, а китайські акції впали на 0,3%.

Акції технологічних компаній впали через падіння на 6,6% у неробочий час акцій компанії-розробника чіпів Nvidia Corp після того, як офіційні особи США сказали компанії припинити експорт двох найкращих обчислювальних чіпів для роботи зі штучним інтелектом до Китаю.

Індекси регіональних менеджерів із закупівель з Південної Кореї, Японії та Китаю в четвер вказували на уповільнення світової економічної активності, оскільки висока інфляція, зростання відсоткових ставок і війна в Україні завдали тяжких втрат.

"Серпень був жахливим місяцем для інвесторів балансових фондів, оскільки вони не отримали диверсифікації від володіння портфелем акцій та облігацій", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank, у записці для клієнтів.

«Кінець місяця не приносить сюрпризів, а скоріше є продовженням основних тем, що спостерігалися у серпні, з подальшим збільшенням прибутковості основних світових облігацій та слабшими акціями».

Очікується, що цього місяця і Федеральна резервна система США, і Європейський центральний банк агресивно підвищать вартість запозичень.

Вночі президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер заявила, що центральному банку США буде потрібно підвищити відсоткові ставки трохи вище 4% до початку наступного року і утримувати їх на цьому рівні, щоб знизити інфляцію до мети ФРС, і що ризики рецесії через наступний рік або два просунулися вгору.

Рух ЄЦБ за процентними ставками має бути «упорядкованим та передбачуваним», заявив у середу французький політичний діяч ЄЦБ Франсуа Вільруа де Гальо, оскільки дані показали, що інфляція в єврозоні зросла до ще одного рекордно високого рівня минулого місяця, зміцнивши аргументи на користь підвищення ставки. на 75 базових пунктів. на наступному тижні.

Акції США завершили місяць із найгіршими показниками за серпень за сім років. За місяць індекс Dow Jones Industrial Average впав на 4,06%, S&P 500 - на 4,24%, а Nasdaq - на 4,64%.

На валютних ринках долар виріс на 0,4% до японської ієни до 24-річного максимуму в 139,5, додавши 0,5% по відношенню до австралійського долара.

Яструбові очікування ФРС призвели до того, що прибутковість казначейських облігацій досягла нових максимумів. Прибутковість еталонних дворічних облігацій підскочила на 6 базисних пунктів до найвищого рівня з кінця 2007 року, склавши 3,51%, тоді як прибутковість 10-річних облігацій зросла на 8 базисних пунктів до 3,21%.

Американська нафта подешевшала на 0,65% до 88,97 доларів за барель, а нафта марки Brent подешевшала на 0,7% до 95 доларів за барель. Росія в середу призупинила постачання газу за ключовим маршрутом постачання до Європи.

Золото було трохи нижче. Спотове золото торгувалося по $1705,814 за унцію.