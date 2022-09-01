Американські акції завершили місяць четвертим поспіль зниженням, закріпивши найслабші результати серпня за сім років

Побоювання щодо агресивного підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою зберігаються.

До тиску додалося зниження в технологічному секторі, особливо у виробниках мікросхем, після м'яких прогнозів Seagate та HP Inc.

Три основні індекси пережили найбільше місячне зниження у відсотках у серпні з 2015 року. Після досягнення чотиримісячного максимуму в середині серпня S&P 500 останніми тижнями спіткнувся, впавши більш ніж на 8% до закриття в середу та пропустивши кілька періодів, за якими уважно стежили (рівні технічної підтримки).

Тиск з боку продавців посилився після яструбиних заяв голови ФРС Джерома Пауелла у п'ятницю про збереження жорсткої грошово-кредитної політики «на якийсь час» зруйнувало надії на скромніше підвищення процентних ставок, при цьому базовий індекс впав більш ніж на 5% за останні чотири торговельні сесії.

"Все (Пауелл) дбає про те, щоб знизити інфляцію і підвищити для цього ставки, а з точки зору того, наскільки агресивно діяти, все це визначатиметься на основі даних", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью -Йорк. Йорк, Нью-Йорк.

"Прямо зараз ми знаходимося на цьому переворотному ринку, з великою волатильністю, побоюваннями, що ралі, яке у нас було, було просто ралі ведмежого ринку, можливо, деякі побоювання, що ми повернемося до нових мінімумів".

Президент Федерального резервного банку Клівленда Лоретта Местер заявила в середу, що центральному банку необхідно буде підвищити відсоткові ставки дещо вище за 4% до початку наступного року і утримувати їх на цьому рівні, щоб повернути інфляцію до мети ФРС, і що ризики рецесії наступного року чи двох просунулися вгору.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 280,44 пунктів, або 0,88%, до 31 510,43 пунктів; S&P 500 втратив 31,16 пунктів, або 0,78%, до 3955 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 66,93 пунктів, або 0,56%, до 11 816,20.

За місяць Dow впав на 4,06%, S&P 500 - на 4,24%, а Nasdaq - на 4,64%.

Нервовість інвесторів посилюється тим, що акції також вступають у історично слабкий період ринку у вересні.

«Вересень, як правило, найгірший місяць на рік; він і лютий - єдині, де спостерігається середнє зниження, але вересень - єдиний місяць у році, коли падіння більше, ніж зростання, тому він може зрештою стати своєрідним місяцем, що самореалізується. пророцтво», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA у Нью-Йорку.

Дані раніше того ж дня показали, що кількість робочих місць у приватному секторі ADP збільшилась на 132 000 робочих місць у серпні, що не відповідає прогнозу економістів про зростання робочих місць на 288 000, згідно з опитуванням Reuters. Проте звіт було припинено на червень та липень, оскільки методологію було переглянуто через погану репутацію, пов'язану з синхронізацією з державним звітом про заробітну плату.

Дані щодо вакансій від Міністерства праці будуть опубліковані в п'ятницю і, як очікується, покажуть, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі зросла на 300 000 минулого місяця після того, як у липні було зафіксовано збільшення на 528 000. Ще один сильний звіт, ймовірно Ще більше зміцнить очікування того, що ФРС продовжить надмірне підвищення ставок після трьох підвищення поспіль на 75 базисних пунктів.

Напівпровідниковий індекс Philadelphia SE втратив 1,15% після того, як Seagate, знизившись на 3,54%, скоротила свої очікування на прибуток у першому кварталі, пославшись на макроекономічні проблеми, які змушують хмарні компанії та виробників ПК скорочувати рівні запасів.

Крім того, акції HP Inc впали на 7,68% після того, як вона прогнозувала негативний квартальний та річний прибуток через уповільнення продажів ПК.

Акції Snap Inc подорожчали на 8,69% після того, як компанія заявила, що скоротить 20% персоналу, реструктурує свій відділ продажу реклами та закриє деякі проекти, щоб зосередитися на підвищенні продажів та збільшенні кількості користувачів Snapchat.

Акції Chewy Inc впали на 8,18% після того, як онлайн-рітейлер товарів для свійських тварин скоротив прогноз продажів на весь 2022 рік.

Акції Bed Bath & Beyond Inc впали на 21,30% після того, як вони заявили, що закриють 150 магазинів, скоротять робочі місця та переглянуть свою стратегію мерчандайзингу у спробі змінити свій збитковий бізнес.

Акцій, що падають, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 2,44 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,32 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів та 14 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 16 нових максимумів та 190 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США склав 11,16 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,52 млрд заповн