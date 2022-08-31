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Залишок коштів на коррахунках банків 31.08.22
09:46 31.08.2022 |
Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків. Оперативні дані за станом на початок дня.
|Дата
|сума, млн грн
|29 липня
|48911.9
|1 серпня
|44756.7
|2 серпня
|59120.0
|3 серпня
|49850.3
|4 серпня
|46883.4
|5 серпня
|51028.9
|8 серпня
|47703.2
|9 серпня
|80154.6
|10 серпня
|45228.7
|11 серпня
|67980.1
|12 серпня
|63659.8
|15 серпня
|64011.5
|16 серпня
|70925.4
|17 серпня
|66840.0
|18 серпня
|67038.2
|19 серпня
|72680.3
|22 серпня
|72746.8
|23 серпня
|85301.6
|24 серпня
|66321.5
|25 серпня
|59019.3
|26 серпня
|62516.6
|29 серпня
|64097.0
|30 серпня
|70699.0
|31 серпня
|64422.7
Офіційний курс НБУ на 31 серпня - 36,5686 грн
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
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