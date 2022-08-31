Золото готове до збитків п'ятий місяць через зростання процентних ставок ФРС

Ціни на золото впали в середу і вже п'ятий місяць поспіль демонструють втрати на тлі побоювання агресивного посилення політики Федеральної резервної системи, тоді як ціни на мідь зросли, оскільки активність в обробній промисловості Китаю трохи покращала в серпні.

Спотове золото впало на 0,2% до 1721,67 долара за унцію до 21:56 за східним часом (01:56 за Грінвічем), тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1732,85 долара за унцію . Обидва індикатори мали втратити близько 2,4% у серпні, п'ятий місяць поспіль зниження після того, як ФРС почала підвищувати процентні ставки цього року.

Ціни на дорогоцінні метали впали у вівторок після того, як дані показали більше, ніж очікувалося, зростання вакансій у США. Індекс долара зріс після читання з огляду на те, що сила на ринку праці дає ФРС більше можливостей для агресивного підвищення ставок.

Наразі трейдери оцінюють майже 70-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 75 базисних пунктів у вересні.

Цього року золото пережило тривалий спад, оскільки серія різких підвищень процентних ставок ФРС призвела до зростання долара та прибутковості казначейських облігацій США. Жовтий метал особливо сильно постраждав минулого тижня після того, як голова ФРС Джером Пауелл попередив, що центральний банк не має наміру уповільнювати цикл посилення.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли в середу після того, як дані показали, що виробнича активність Китаю в серпні скоротилася трохи меншими темпами, ніж очікувалося.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% - до $3,5685 за фунт. Червоний метал також мав зрости на 4% цього місяця, перервавши чотири місяці зниження поспіль, оскільки трейдери роблять ставку на те, що Китай цього року посилить заходи стимулювання.

Китай є найбільшим у світі імпортером міді. Дані уряду показали в середу, що індекс ділової активності у виробничому секторі країни становив 49,4 у серпні порівняно з очікуваним значенням 49,2.

Значення нижче 50 свідчить про скорочення. Хоча загальна ділова активність у Китаї зросла у серпні, вона росла повільнішими темпами, ніж у липні.