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Курс євро 31 серпня знову зміцнюється до долара
08:41 31.08.2022 |
Курс долара до євро піднімається в середу вранці, ринки продовжують оцінювати перспективи монетарної політики Європейського центрального банку (ЄЦБ), свідчать дані торгів.
Станом на 8:03 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 1,0039 долара з рівня минулого закриття в 1,0012 долара; курс долара до єни знижується до 138,43 єни із 138,79 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,19%, до 108,57 пункту.
Чергове засідання ЄЦБ заплановане на 8 вересня, і за його підсумком регулятор може знову підвищити облікову ставку.
Центробанк уже збільшив ставку в липні - одразу до 0,5% річних із нульового рівня, що стало першим підвищенням із 2011 року. Глава регулятора Крістін Лагард зазначила, що таке рішення ЄЦБ пов'язане із новою оцінкою інфляційних ризиків.
Так, аналітики прогнозують нове побиття рекорду з інфляції в єврозоні - на рівні 9% після 8,9% на місяць раніше.
Експерти також очікують зростання безробіття в Німеччині до 5,5% із 5,4% у липні. А в США буде опубліковано статистику аналітичної компанії Automatic Data Processing (ADP) про зміну числа робочих місць у приватних компаніях країни, що також може вплинути на курс долара до євро. Останні дані, опубліковані компанією у червні, відображали зростання кількості робочих місць за травень (на 128 тисяч).
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