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АНАЛІТИКА

Фондові біржі АТР 31 серпня в основному знижуються слідом за ринками США

08:34 31.08.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно знижуються в останній день літа за фондовими ринками США, свідчать дані торгів.

Станом на 8.00 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зменшується на 1,18%, до 3189,26 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 2,19%, до 2091 пунктів, гонконгський Hang Seng Index до 19 906 пунктів. Японський Nikkei 225 знижується на 0,47%, до 28062,5 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,21%, до 6983,8 пунктів, південнокорейський KOSPI росте на 0,52%, до 2463,9 пунктів.

У середу індекси АТР здебільшого знижуються, переймаючи динаміку американських фондових бірж, що закрилися зниженням напередодні, чому сприяли перспективи подальшого посилення монетарної політики Федрезервом США для боротьби з високою інфляцією.

На думку старшого ринкового аналітика Oanda Едварда Мої (Ed Moya), чию думку наводить агентство Ассошіейтед Прес, трейдери очікують підвищення облікової ставки в США на 0,75 процентного пункту у вересні, на 0,5 пункту в листопаді та на 0,25 пункту грудні. "Якщо ринок праці не зламається, а споживчі настрої залишаться стійкими, Уолл-стріт може почати оцінювати підвищення ставок у лютому та березні", - додав експерт.
 

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