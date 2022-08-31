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Мінфін за день продав військових облігацій на 4 млрд гривень

23:34 30.08.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону137*138*139*
Код випуску облігаційДорозміщення UA4000225940Дорозміщення UA4000226195Дорозміщення UA4000226260
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., - - -
Дата проведення 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022
Дата оплати за придбані облігації 31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022
Строк оплати відсотків    28.09.2022
Строк оплати відсотків    29.03.2023
Строк оплати відсотків    27.09.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію - - 80.00
Номінальний рівень дохідності % 10.00 11.00 16.00
Строк звернення (днів) 133 308 392
Дата погашення 11.01.2023 05.07.2023 27.09.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 238651000 2223000 88941000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 237527000 2167000 87541000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 6799737000 2311584000 6597678000
Кількість поданих заявок, шт. 14 6 23
Кількість задоволених заявок, шт. 13 5 22
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.00 15.00 17.00
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 12.00 14.00 16.00
Встановлена прибутковість, % 12.00 14.00 16.00
Середньозважена прибутковість, % 12.00 14.00 16.00
Надходження до бюджету 227576993.97 1938034.78 93431633.89

Дані: Мінфін України

* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону140*141*142*
Код випуску облігаційДорозміщення UA 4000225775 (ном. в ін.вал. $ США)Дорозміщення UA 4000226120 (ном. в ін.вал. $ США)Дорозміщення UA 4000226278 (ном. в ін.вал. $ США з достроковим погашенням)
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. - - -
Дата проведення 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022
Дата оплати за придбані облігації 31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022
Строк оплати відсотків 27.10.2022 22.12.2022 26.01.2023
Строк оплати відсотків 27.04.2023 22.06.2023 27.07.2023
Строк оплати відсотків    25.01.2024
Розмір купонного платежу однією облігацію 18.50 18.50 20.00
Номінальний рівень доходності. % 3.70 3.70 4.00
Строк звернення (днів) 239 295 512
Дата погашення 27.04.2023 22.06.2023 25.01.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2084000 16180000 30000000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2084000 16180000 30000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 110026000 173342000 80010000
Кількість поданих заявок, шт. 14 34 1
Кількість задоволених заявок, шт. 14 34 1
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.00 4.50 -
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 4.00 4.50 -
Встановлена прибутковість, % 4.00 4.50 4.00
Середньозважена прибутковість, % 4.00 4.50 4.00
Надходження до бюджету 2106611.40 16192782.20 30114600.00

Дані: Мінфін України

* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону143*
Код випуску облігаційДорозміщення UA 4000226294 (Ном в ін. вал. EUR з достроковим погашенням)
Номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., -
Дата розміщення 30.08.2022
Дата оплати за придбані облігації 31.08.2022
Строк оплати відсотків 12.01.2023
Строк оплати відсотків 13.07.2023
Строк оплати відсотків 11.01.2024
Розмір купонного платежу однією облігацію 12.50
Номінальний рівень доходності, % 2.50
Термін обігу (днів) 498
Дата погашення 11.01.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 50007000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 50007000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 150016000
Кількість поданих заявок, шт 2
Кількість задоволених заявок, шт 2
Максимальний рівень дохідності облігацій,. % -
Мінімальний рівень прибутковості облігацій,. % -
Встановлена прибутковість, % 2.50
Середньозважена прибутковість, % 2.50
Надходження до бюджету 50174523.45

Дані: Мінфін України

* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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