Мінфін за день продав військових облігацій на 4 млрд гривень

Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
|Номер аукціону
|137*
|138*
|139*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000225940
|Дорозміщення UA4000226195
|Дорозміщення UA4000226260
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
| -
| -
| -
| Дата проведення
| 30.08.2022
| 30.08.2022
| 30.08.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 31.08.2022
| 31.08.2022
| 31.08.2022
| Строк оплати відсотків
|
|
| 28.09.2022
| Строк оплати відсотків
|
|
| 29.03.2023
| Строк оплати відсотків
|
|
| 27.09.2023
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| -
| -
| 80.00
| Номінальний рівень дохідності %
| 10.00
| 11.00
| 16.00
|Строк звернення (днів)
| 133
| 308
| 392
| Дата погашення
| 11.01.2023
| 05.07.2023
| 27.09.2023
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 238651000
| 2223000
| 88941000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 237527000
| 2167000
| 87541000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 6799737000
| 2311584000
| 6597678000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 14
| 6
| 23
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 13
| 5
| 22
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.00
| 15.00
| 17.00
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 12.00
| 14.00
| 16.00
| Встановлена прибутковість, %
| 12.00
| 14.00
| 16.00
| Середньозважена прибутковість, %
| 12.00
| 14.00
| 16.00
|Надходження до бюджету
| 227576993.97
| 1938034.78
| 93431633.89
Дані: Мінфін України
* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
|Номер аукціону
|140*
|141*
|142*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA 4000225775 (ном. в ін.вал. $ США)
|Дорозміщення UA 4000226120 (ном. в ін.вал. $ США)
|Дорозміщення UA 4000226278 (ном. в ін.вал. $ США з достроковим погашенням)
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| -
| -
| -
| Дата проведення
| 30.08.2022
| 30.08.2022
| 30.08.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 31.08.2022
| 31.08.2022
| 31.08.2022
| Строк оплати відсотків
| 27.10.2022
| 22.12.2022
| 26.01.2023
| Строк оплати відсотків
| 27.04.2023
| 22.06.2023
| 27.07.2023
| Строк оплати відсотків
|
|
| 25.01.2024
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 18.50
| 18.50
| 20.00
| Номінальний рівень доходності. %
| 3.70
| 3.70
| 4.00
|Строк звернення (днів)
| 239
| 295
| 512
| Дата погашення
| 27.04.2023
| 22.06.2023
| 25.01.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 2084000
| 16180000
| 30000000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 2084000
| 16180000
| 30000000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 110026000
| 173342000
| 80010000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 14
| 34
| 1
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 14
| 34
| 1
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.00
| 4.50
| -
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 4.00
| 4.50
| -
| Встановлена прибутковість, %
| 4.00
| 4.50
| 4.00
| Середньозважена прибутковість, %
| 4.00
| 4.50
| 4.00
|Надходження до бюджету
| 2106611.40
| 16192782.20
| 30114600.00
Дані: Мінфін України
* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
|Номер аукціону
|143*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA 4000226294 (Ном в ін. вал. EUR з достроковим погашенням)
| Номінальна вартість
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
| -
| Дата розміщення
| 30.08.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 31.08.2022
| Строк оплати відсотків
| 12.01.2023
| Строк оплати відсотків
| 13.07.2023
| Строк оплати відсотків
| 11.01.2024
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 12.50
| Номінальний рівень доходності, %
| 2.50
|Термін обігу (днів)
| 498
| Дата погашення
| 11.01.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 50007000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 50007000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 150016000
| Кількість поданих заявок, шт
| 2
| Кількість задоволених заявок, шт
| 2
| Максимальний рівень дохідності облігацій,. %
| -
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій,. %
| -
| Встановлена прибутковість, %
| 2.50
| Середньозважена прибутковість, %
| 2.50
|Надходження до бюджету
| 50174523.45
Дані: Мінфін України
* - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"