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АНАЛІТИКА

Аналітики вказали на відсутність ентузіазму серед клієнтів криптофондів

16:50 30.08.2022 |

Фінанси

 

Оборот криптовалютних інвестиційних продуктів з 20 по 26 серпня ($901 млн) опустився до мінімуму з жовтня 2020 року, а відтік коштів продовжився третій тиждень поспіль ($27 млн). Такі оцінки навели аналітики CoinShares.

Аналітики вказали на відсутність ентузіазму серед клієнтів криптофондів

 

«Хоча [...] частково така динаміка зумовлена ​​сезонними ефектами, ми також бачимо прояв апатії, що зберігається, після недавнього зниження цін. Нам видається, що обережність пов'язана з яструбиною риторикою ФРС», - пояснили фахівці.

У традиційних біткоін-фондах спостерігався відтік у розмірі $29 млн. У структури, які дозволяють відкривати шорти за першою криптовалютою, зафіксовано приплив коштів ($1 млн).

 

Вперше за останні десять тижнів зафіксовано відтік із продуктів на базі Ethereum ($0,9 млн). За фондами на основі інших альткоїнів не спостерігалося значних змін.


Аналітики вказали на відсутність ентузіазму серед клієнтів криптофондів

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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