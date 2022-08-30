WSJ: Tether окажется «технически неплатежеспособным» при падении активов на 0,3%

Падение стоимости резервных активов на 0,3% может привести эмитента стейблкоина Tether (USDT) к «технической неплатежеспособности». К таким выводам пришли в The Wall Street Journal.

Такая «тонкая подушка акционерного капитала» грозит хаосом на рынке, если обязательства Tether превысят его активы, допустили в издании. Журналисты предупредили, что в таких обстоятельствах доверие может сократиться, что приведет к волне желающих конвертировать «стабильные монеты» в фиат.

Согласно сайту Tether Limited, запас капитала организации оценивается в $190,9 млн при активах в $67,74 млрд.

79,62% резервов USDT обеспечены денежными средствами, их эквивалентами, другими краткосрочными депозитами и коммерческими бумагами.

Остальная часть состоит из других инвестиций с долей 8,36%, включая неуказанные цифровые токены, 6,77% - в виде обеспеченных кредитов не аффилированным с компанией лицам и 5,25% - в корпоративных облигациях, фондах и драгоценных металлах.

В интервью изданию CTO Tether Limited Паоло Ардоино спрогнозировал «существенный рост [капитала] в следующие несколько месяцев» в виде процентов от инвестиций. Он напомнил, что в период коллапса Terra компания за 48 часов обработала конвертацию в фиат 7 млрд токенов (~10% от общих активов).

«Я не думаю, что мы представляем системный риск в [крипто]системе», - заявил он.

Топ-менеджер подтвердил намерение увеличить частоту публикаций аудиторских заключений - теперь они будут выходить ежемесячно, а не раз в квартал.

Напомним, 19 августа пятый по величине в мире аудитор BDO Italia подтвердил обеспечение Tether.

Эмитент USDT подтвердил планы по сокращению объема коммерческих бумаг до $200 млн к концу августа с полным избавлением от этих активов до конца года. За второй квартал позиция уменьшилась на 58%, до $8,5 млрд.

Ранее в Tether назвали «категорически ошибочной» идею шорта USDT хедж-фондами.

До этого, в середине мая, стейблкоин отклонился от привязки к доллару США, протестировав уровень $0,94. В дальнейшем его курс вернулся к паритету.



