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АНАЛІТИКА

Золото зазнає деякого полегшення, оскільки долар відступає від 20-річних максимумів

08:42 30.08.2022 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи відновилися у вівторок, отримавши деяке полегшення, оскільки долар відступив від 20-річного піку, хоча яструбині сигнали Федеральної резервної системи, як і раніше, тиснуть на ринок.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1738,55 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото піднялися вище за 1750 доларів за унцію з аналогічним зростанням до 21:07 за східним часом (01:07 за Грінвічем).

Невелике ослаблення долара сприяло зростанню цін на зливки у понеділок. Долар знизився по відношенню до євро на очікуваннях того, що Європейський центральний банк посилюватиме грошово-кредитну політику агресивніше, ніж передбачалося спочатку.

Але перспективи жовтого металу дуже пригнічені перспективою підвищення процентних ставок США.

Золото впало минулого тижня після того, як ФРС повідомила, що не планує згортати курс монетарного посилення. Цей крок підштовхнув долар до 20-річного піку, а також підвищив прибутковість короткострокових казначейських облігацій.

Ринки металів зараз очікують на вихід даних із зайнятості в США цього тижня. Сила ринку праці, ймовірно, дасть ФРС набагато більше можливостей для агресивного підвищення відсоткові ставки.

Після коментарів п'ятниці ФРС ринки оцінюють більш високу ймовірність підвищення ставок центральним банком на 75 базисних пунктів у вересні.

Незважаючи на слабкість фондових і валютних ринків, приплив золота як безпечний притулок був обмеженим. Але це може змінитись, якщо економічні перспективи погіршаться.

"Якщо акції залишаться в режимі уникнення ризику, оскільки спекулятивні гроші, які купили ризиковані активи цього місяця, починають нервувати через те, що економічне зростання ось-ось обрушиться, золото тут може стабілізуватися", - пишуть аналітики Oanda у замітці.

Серед промислових металів ціни на мідь відновилися у вівторок, отримавши підтримку деякої слабкості долара.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $3,6108 за фунт. Але ціни на червоний метал торгуються значно нижчими від своїх пікових значень 2022 року через слабкість у Китаї, найбільшому імпортері міді.

В даний час увага зосереджена на даних виробничої активності Китаю в середу, щоб отримати додаткові сигнали про попит на мідь.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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