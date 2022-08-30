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АНАЛІТИКА

Курс євро 30 серпня зміцнюється до долара в очікуванні посилення політики ЄЦБ

12:57 30.08.2022 |

Фінанси

 

Курс євро до долара прискорив зростання у вівторок вдень на ймовірності того, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) може незабаром ще раз підвищити облікову ставку, ринки також очікують на макростатистику, свідчать дані торгів.

Станом на 12:28 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 1,0045 долара з рівня минулого закриття в 0,9995 долара. Курс долара до ієни водночас знижується до 138,30 єни із 138,69 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускається на 0,36%, до 108,44 пункту.

Чергове засідання ЄЦБ заплановане на 8 вересня, регулятор може підвищити ставку рефінансування.

У липні регулятор уперше з 2011 року підвищив її з нульового рівня до 0,5% річних. Як заявляла голова регулятора Крістін Лагард, таке рішення ЄЦБ було пов'язане із новою оцінкою інфляційних ризиків. Зростання інфляції у світі спонукає світові центробанки підвищувати ставки, що, водночас, посилює побоювання щодо можливої ​​рецесії.

Як вважають аналітики HSBC, які цитує агентство Блумберг, до першого кварталу наступного року цикл посилення ЄЦБ завершиться, і в 2023 році підвищення ставки, як очікується, не буде. Раніше аналітики прогнозували, що збільшення ставки ЄЦБ триватиме до березня 2023 року включно.

Пізніше під час торгів ринки очікують на макростатистику. Експерти прогнозують, що, за попередньою оцінкою, річна інфляція в Німеччині прискорилася до 7,8% із 7,5% місяцем раніше. Також експерти чекають зростання індексу довіри споживачів до економіки США до 97,9 пунктів з липневих 95,7 пунктів.
 

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