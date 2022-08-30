Nikkei 30 серпня виріс більш ніж на відсоток і відскочив від чотирнадцятиденного мінімуму

Японський Nikkei сьогодні зріс більш як на 1%, повідомило агентство Reuters. Локомотивами зростання стали акції технологічних компаній. Індекс відскочив від 14-денного мінімуму, досягнутого напередодні.

Індекс Nikkei Stock Average зріс на 1,14% і закрився на позначці 28 195,58 пунктів, а ширший індекс Topix піднявся на 1,25% до 1968,38 пунктів.

"Акції на Уолл-стріт у понеділок знизилися в ціні, але їх втрати були обмежені, що підтримало настрої на японському ринку, - розповів Сеїті Судзукі, головний аналітик ринку акцій у Tokai Tokyo Research Institute. - Ще одним позитивним фактором стало зростання американських ф'ючерсів на фондові індекси".

Американські акції, які минулого тижня вже зазнали сильних втрат, завершили понеділок новим зниженням. Інвестори стурбовані рішучістю ФРС США активно підвищувати процентні ставки для боротьби з інфляцією навіть за умов уповільнення економіки.

Акції японського виробника обладнання для випуску мікросхем Tokyo Electron зросли в ціні на 1,65% і зробили найбільший вплив на Nikkei, за ними були папери SoftBank Group, які зросли на 1,67%. Акції оператора зв'язку KDDI подорожчали на 2,14%.

Папери NEC додали 5,97%, продемонструвавши найвище зростання в Nikkei, після того, як виробник комп'ютерів оголосив про викуп до 2,46% акцій.

Акції Olympus зросли в ціні на 2,5% після того, як виробник медичного обладнання погодився продати свій підрозділ мікроскопів приватної інвестиційної компанії Bain Capital за 427,6 млрд ієн (3,1 млрд доларів), що стане найбільшою угодою в історії компанії.

Котирування Oisix Ra Daichi зросли на 5,37% після того, як компанія з доставки продуктів оголосила про пропозицію придбати частку в ресторанному операторі Shidax.

Папери Shidax впали в ціні на 5,35%, оскільки ціна пропозиції виявилася нижчою за котирування на закритті попередньої сесії.

Усього зросли акції 206 включених до Nikkei компаній, папери 18 компаній подешевшали.

Обсяг торгів акціями на головному майданчику Токійської фондової біржі становив 1,05 млрд акцій, порівняно із середнім показником 1,11 млрд акцій за останні 30 днів.