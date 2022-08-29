Комітет ВР схвалив авансовий податок для обмінників - Гетманцев

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради схвалив авансовий податок для пунктів обміну валют.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Вдячний Комітету за підтримку мого законопроєкту №7655 про фіксовані авансові внески з податку на прибуток з кожного пункту обміну валюти. З майже 4 тис. обмінників у мирному 2021 році галузь сплатила аж 7 млн грн податків. Це при тому, що, за розрахунками Нацбанку, один обмінний пункт заробляє в середньому щонайменше 80 000 грн щомісяця доходу. Детінізація та повна сплата податків з доходів, особливо у війну є обов'язковою передумовою майбутньої Перемоги", - написав Гетманцев.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №7655, для небанківських фінансових установ запроваджується сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі.

Очікується, що ухвалення проєкту закону сприятиме зменшенню тіньової складової небанківського сегменту готівкового валютного ринку "за відсутності мотивації для небанківських фінансових установ приховувати реальні обсяги валютно-обмінних операцій, а також можливому зменшенню бюджетних витрат на виконання державними регуляторами наглядових функцій за відповідною діяльністю".

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня Національний банк посилив вимоги до небанківських установ, що здійснюють торгівлю готівковою валютою. Зокрема, курси валют можна дізнатися тільки в приміщеннях обмінників, а сам процес купівлі/продажу здійснюється з обов'язковим відеоспостереженням.

Національний банк України 21 липня скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% - до 36,5686 грн/дол.

На початку серпня Нацбанк скасував обмеження для банків на встановлення курсу купівлі валюти. Раніше банки були зобов'язані купувати валюту в населення за курсом, не нижчим за офіційний.