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Яка ситуація на валютному ринку та що буде з курсом долара у вересні: прогноз аналітика
16:25 29.08.2022 |
Певний дефіцит валюти, який спостерігався в серпні 2022 року, був викликаний повільним відновленням експорту зернових та затримкою допомоги ЄС. За нормальних обставин курс мав би становити 38-38,5 гривень за долар, і у вересні ситуація може вирівнятися.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.
Як зазначив Шапран, у серпні валютний ринок ще не відчув позитивних змін від відновлення зернового експорту морем, оскільки валюта від експорту надходить не відразу, так було завжди. Крім того, за місяць роботи зернової угоди встигли вивезти всього 1 млн тон зернових з 20 млн старого врожаю. "Зараз темпи вивезення прискорились, але якусь позитивну динаміку ринок відчує не відразу", - сказав він.
На його думку, причина продажу НБУ валюти з резервів на міжбанку, - це значна затримка з боку ЄС з наданням обіцяних 8 млрд євро допомоги, яку блокувала Німеччина з травня 2022 року. "Якби ці кошти надійшли в Україну своєчасно, то золотовалютні резерви НБУ не знижувались щомісяця на 1 млрд доларів, а зросли приблизно б на 3-4 млрд", - сказав аналітик.
За його словами, обіцяна допомога від ЄС має надійти в вересні, але якщо раніше 8 млрд євро це був просто кредит під дуже низьку ставку, то зараз ЄС планує надати 3 млрд євро безповоротної допомоги і 5 млрд євро у формі кредиту під низьку ставку.
"Такі зміни на краще для нашого бюджету, і думаю що у вересні ми побачимо і приплив валюти від експорту і допомогу від ЄС. Як наслідок, ЗВР НБУ почнуть зростати, ситуація на ринку кардинально зміниться", - додав він.
Водночас Шапран закликав владні структури, відповідальні за перемовини з міжнародними партнерами, вирішити питання допомоги радикально. "Ситуація вкрай неприємна, з одного боку на Заході знерухомлено російських активів на 0,5 трлн доларів, а з іншого боку нам блокують допомогу на 8 млрд євро під виглядом бюрократичних відмовок", - вважає експерт.
"Тож якби ЄС виконувалось обіцяне відповідно до домовленостей, то можливо не було б потрібно підвищувати облікову ставку НБУ, девальвувати гривню на 25%, та і курс на готівковому ринку був би наближений до безготівкового фіксованого курсу", - сказав Шапран.
За його словами, за нормальних обставин курс "мав би становити 38-38,5 гривень за долар".
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|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
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