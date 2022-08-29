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АНАЛІТИКА

Золото дешевшає 29 серпня після заяв глави ФРС США

09:02 29.08.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота в понеділок вранці помітно знижується, оскільки раніше голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелл підтвердив намір продовжувати процес жорсткості монетарної політики, випливає з даних торгів.

Станом на 8:07 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 15,5 долара, або на 0,89%, до 1 734,4 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 2,1% - до 18,352 долара за унцію.

У США за підсумками липня річна інфляція сповільнилася до 8,5% з 9,1% місяцем раніше, але продовжує залишатися помітно вищою за цільовий рівень у 2%. ВВП країни при цьому демонструє зниження два квартали поспіль: на 0,6% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами) у другому кварталі та на 1,6% - у першому.

Все це могло б викликати дилему у американського фінансового регулятора - якої з двох різноспрямованих цілей прагнути. І коментарі його голови дали зрозуміти, що зараз для ФРС важливіше.

У п'ятницю Пауелл підтвердив, що Федрезерв має намір певний час використовувати жорсткі монетарні методи, такі як збереження високої ставки рефінансування для повернення інфляції на рівень у 2%.

Такі "яструбині" коментарі знизили популярність золота як активу-прихістку, зокрема від інфляції.
Ключові теги: золото
 

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