Фінансові новини
- |
- 29.08.22
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото дешевшає 29 серпня після заяв глави ФРС США
09:02 29.08.2022 |
Вартість золота в понеділок вранці помітно знижується, оскільки раніше голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелл підтвердив намір продовжувати процес жорсткості монетарної політики, випливає з даних торгів.
Станом на 8:07 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 15,5 долара, або на 0,89%, до 1 734,4 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 2,1% - до 18,352 долара за унцію.
У США за підсумками липня річна інфляція сповільнилася до 8,5% з 9,1% місяцем раніше, але продовжує залишатися помітно вищою за цільовий рівень у 2%. ВВП країни при цьому демонструє зниження два квартали поспіль: на 0,6% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами) у другому кварталі та на 1,6% - у першому.
Все це могло б викликати дилему у американського фінансового регулятора - якої з двох різноспрямованих цілей прагнути. І коментарі його голови дали зрозуміти, що зараз для ФРС важливіше.
У п'ятницю Пауелл підтвердив, що Федрезерв має намір певний час використовувати жорсткі монетарні методи, такі як збереження високої ставки рефінансування для повернення інфляції на рівень у 2%.
Такі "яструбині" коментарі знизили популярність золота як активу-прихістку, зокрема від інфляції.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Депозитні ставки для фізосіб 29.08.22
|НБУ спростив вимоги до правил відеоспостереження у приміщеннях небанківських установ, які здійснюють валютні операції
|Яка ситуація на валютному ринку та що буде з курсом долара у вересні: прогноз аналітика
|Курс долара до світових валют 29 серпня досяг рекордного максимуму з 2002 року
|Єврооблігації України за тиждень подешевшали в середньому на 6,7%
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 26.08.22
Бізнес
|У Німеччині запрацював перший у світі парк потягів на водні
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи
|Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP