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АНАЛІТИКА

Долар зміцнюється 29 серпня на словесних інтервенціях глави ФРС

08:07 29.08.2022 |

Фінанси

 

Курс долара до основних світових валют, у тому числі євро та єни, піднімається в понеділок вранці, ринки оцінюють заяви голови Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла про намір продовжувати жорсткість монетарної політики, свідчать дані торгів.

Станом на 7:44 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9916 долара з рівня минулого закриття в 0,9961 долара, курс долара до ієни зростає до 138,82 єни з 137,52 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,56%, до 109,41 пункту.

У п'ятницю на симпозіумі в Джексон-Хоулі Пауелл зазначив, що пріоритетною метою регулятора залишається повернення інфляції на рівень 2%, для чого Федрезерв використовуватиме жорсткі монетарні методи, такі як збереження високої ставки рефінансування певний час.

В результаті, за даними CME Group, 74,5% аналітиків очікують ще одного підвищення цієї ставки у вересні, і знову одразу на 0,75 п.п., до 3-3,25% річних. До коментарів Пауелл таке підвищення допускали приблизно 60% аналітиків.

"Гра з оцінкою прогнозів ФРС переключилася зі вгадування того, наскільки високою може бути ставка в піковому значенні, до розуміння того, як довго вона зможе такою залишатися", - сказав агентству Франс Прес аналітик Malayan Banking Яньсі Тан.

Посилення монетарної політики позитивне для вартості відповідної валюти.
 

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