Біткойн обрушився майже до 19 тис., ефір - до 1,4 тис. доларів

Значні втрати на ринках зазнали після заяви голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла в п'ятницю. Волатильність ринку криптовалют та негативний економічний прогноз Федеральної резервної системи США підривають довіру інвесторів.

На момент написання статті ціна біткойна становила 19640 доларів, це майже на 10% менше, ніж тижнем раніше. Ethereum впав ще сильніше, до 1430 доларів. Ціна біткойна в 20 000 доларів вже давно розглядається як рівень підтримки валюти, що дозволяє їй відновити деяку вартість та стабілізуватися.

Виступаючи на щорічному економічному симпозіумі, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл зазначив, що центральний банк США має намір залишатися яструбиним у своєму підході до зниження інфляції.

Пауелл попередив, що «тривалий період» нижчого зростання через антиінфляційні заходи з процентними ставками перешкоджатиме зростанню «на якийсь час». Схоже, що ФРС США побоюється повторити свої помилки 1970-х років, коли вона не змогла приборкати інфляцію та посилила економічний спад.