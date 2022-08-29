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Фондові біржі АТР знижуються 29 серпня слідом за індексами Уолл-стріт
07:52 29.08.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок знижуються слідом за п'ятничним падінням на американських біржах, свідчать дані торгів.
Станом на 7.40 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,14%, до 3231,74 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,02%, до 2145,79 пункту, гонконгської Hang Seng Ind %, до 20 022 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 падає на 1,93%, до 6967,7 пунктів, японський Nikkei 225 - на 2,67%, до 27875,5 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 2,29%, до 2423,57 пунктів.
У понеділок азіатські біржі переймають динаміку п'ятниці американських індексів, що закрилися значним зниженням. Тиск на ринки спричинив виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла. Так, глава регулятора заявив, що нинішня мета регулятора - повернення інфляції на рівень 2%, і за потреби Федрезерв може вдатися до ще жорсткішої монетарної політики.
"Пауелл підтвердив свою яструбину позицію на симпозіумі в Джексон-Хоулі і знищив будь-який оптимізм з приводу того, що ФРС може повернутися до зниження ставок на початку наступного року", - зазначили аналітики Okasan Online Securities, думку якого наводить агентство Франс Прес.
Посилення монетарної політики в США означає і скорочення припливу ліквідності в тому числі на азіатські фінансові ринки.
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