Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові біржі АТР знижуються 29 серпня слідом за індексами Уолл-стріт

07:52 29.08.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок знижуються слідом за п'ятничним падінням на американських біржах, свідчать дані торгів.

Станом на 7.40 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,14%, до 3231,74 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,02%, до 2145,79 пункту, гонконгської Hang Seng Ind %, до 20 022 пунктів. Австралійський S&P/ASX 200 падає на 1,93%, до 6967,7 пунктів, японський Nikkei 225 - на 2,67%, до 27875,5 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 2,29%, до 2423,57 пунктів.

У понеділок азіатські біржі переймають динаміку п'ятниці американських індексів, що закрилися значним зниженням. Тиск на ринки спричинив виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла. Так, глава регулятора заявив, що нинішня мета регулятора - повернення інфляції на рівень 2%, і за потреби Федрезерв може вдатися до ще жорсткішої монетарної політики.

"Пауелл підтвердив свою яструбину позицію на симпозіумі в Джексон-Хоулі і знищив будь-який оптимізм з приводу того, що ФРС може повернутися до зниження ставок на початку наступного року", - зазначили аналітики Okasan Online Securities, думку якого наводить агентство Франс Прес.

Посилення монетарної політики в США означає і скорочення припливу ліквідності в тому числі на азіатські фінансові ринки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5467
  0,0659
 0,18

Курс обміну валют на 26.08.22, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8369  0,02 0,06 40,6948  0,02 0,04
EUR 39,7628  0,04 0,09 40,8493  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на 26.08.22, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес