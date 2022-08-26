Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Курс грн/$ збалансований, стрімкої девальвації гривні восени не очікується - банкіри

21:59 26.08.2022 |

Фінанси

 

Курс на готівковому валютному ринку загалом збалансований, стрімка девальвація восени не очікується, зауважили опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Подолати психологічну позначку 41 грн/$ продавці валюти, попри неодноразові спроби, так і не змогли. Схоже, ринок поки що не готовий до таких значень. Нині курс долара в готівковому сегменті коливається у вузькому коридорі 40,7-41,0 грн /$, час від часу відходячи від верхньої межі, а потім повертаючись до неї. Це означає, що попит та пропозиція загалом збалансовані", - зазначила директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько.

За її словами, наприкінці минулого тижня курс долара на готівковому ринку почав відчутно зростати і на початку поточного тижня наблизився до позначки 41 грн/$ насамперед через психологічні чинники, зокрема через численні прогнози щодо посилення обстрілів України з боку Росії, зростання градуса напруженості у суспільстві.

"На міжбанку минулого тижня пропозиція інвалюти переважала над попитом, і НБУ врешті-решт завершив тиждень із позитивним сальдо валютних інтервенцій, придбавши до резервів $75 млн. Хоча, враховуючи активність учасників ринку, це стало можливим, найімовірніше, завдяки продажу фіндопомоги від наших західних партнерів, а не через суттєве пожвавлення експорту. У будь-якому разі сам факт позитивного сальдо інтервенцій та зменшення їх обсягу є дуже добрим сигналом для ринку", - додала експерт.

Золотько очікує, що найближчим часом курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 40,5-41,5 грн/$, а найближчою прогнозованою подією, яка може вплинути на ситуацію на валютному ринку, має стати засідання монетарного комітету НБУ.

"Якщо регулятор ухвалить рішення про підвищення облікової ставки, гривня може отримати невелику підтримку та помірковано зміцнитися. Хоча поки що рано робити прогнози щодо майбутнього рішення Національного банку, адже загальна ситуація дуже динамічно змінюється", - резюмувала вона.

Казначей банку "Кредит Дніпро" Юрій Гриненко зазначає, що через підвищення офіційного безготівкового курсу на 25% і додаткових дій НБУ щодо заспокоєння готівкового ринку наразі готівковий курс відрізняється від безготівкового приблизно на 10%. Але це є досить прийнятним та справедливим, враховуючи витрати на ввезення готівки в Україну, пояснює експерт.

"Літні місяці завжди супроводжуються помірним попитом на готівку і восени слід очікувати, що відрив готівкового ринку від безготівкового ймовірно змінюватиметься", - зазначив банкір.

Його думку поділяє директор департаменту казначейських операцій Акордбанку Юрій Єфремов, який також вважає, що курс долара до гривні на готівковому ринку повністю відповідає поточній ситуації в країні.

"Ми не очікуємо зростання курсу долара восени. Нацбанк має достатній інструментарій для впливу на готівковий ринок, щоб не допустити різких коливань. Окрім того, ми бачимо, що найпотужніші країни світу та міжнародні фінансові організації - друзі України також фінансово підтримують Україну", - зазначив він.

Для стрімкої девальвації, як наголосив Єфремов, економічних ознак поки що немає.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5467
  0,0659
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8369  0,02 0,06 40,6948  0,02 0,04
EUR 39,7628  0,04 0,09 40,8493  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес