Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ продав понад 400 мільйонів доларів з резервів

21:56 26.08.2022 |

Фінанси

 

Національний банк цього тижня 22 - 26 серпня продав з резервів 437,07 млн доларів, а купив - 7,3 млн доларів після того, як минулого тижня здійснив чисту купівлю валюти.

Про це йдеться в даних НБУ.

Від початку серпня обсяги продажу валюти Національним банком суттєво перевищувати обсяги купівлі. Так, чистий продаж коливася на рівні 400-500 млн доларів у перші тижні серпня.

Водночас минулого тижня регулятор продав купив валюти на 76,37 млн доларів в резерви більше, ніж продав. Цього тижня НБУ повернувся до чистого продажу валюти.

Від початку року НБУ продав вже 16,6 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 3,1 млрд доларів та 110 млн євро.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5467
  0,0659
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8369  0,02 0,06 40,6948  0,02 0,04
EUR 39,7628  0,04 0,09 40,8493  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес