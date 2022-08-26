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Залишок коштів на коррахунках банків 26.08.22

09:46 26.08.2022 |

Фінанси

Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків. Оперативні дані за станом на початок дня.

Датасума, млн грн
26 липня52617.4
27 липня48693.5
28 липня61522.2
29 липня48911.9
1 серпня
44756.7
2 серпня59120.0
3 серпня49850.3
4 серпня46883.4
5 серпня51028.9
8 серпня47703.2
9 серпня80154.6
10 серпня45228.7
11 серпня67980.1
12 серпня63659.8
15 серпня64011.5
16 серпня70925.4
17 серпня66840.0
18 серпня67038.2
19 серпня72680.3
22 серпня72746.8
23 серпня85301.6
24 серпня66321.5
25 серпня59019.3
26 серпня62516.6
Дані: Нацбанк України.

Офіційний курс НБУ на 26 серпня - 36,5686 грн
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4808
  0,1755
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8369  0,02 0,06 40,6948  0,02 0,04
EUR 39,7628  0,04 0,09 40,8493  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

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