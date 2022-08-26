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АНАЛІТИКА

Банки вже видали українським експортерам кредитів на 33 мільйони

08:56 26.08.2022 |

Фінанси, Економіка

 

У рамках спеціальної програми кредитування експортерів банки видали 14 кредитів на суму 33,2 млн грн. Ще 12 угод чекають на підписання.

Про це повідомляє Експортно-кредитне агентство України (ЕКА), передає Укрінформ.

«Банки - партнери ЕКА в рамках спеціальної програми кредитування експортерів на час дії воєнного стану підтримали видачу ще 8 кредитів за спрощеними вимогами до застави. Загалом станом на 19 серпня банки видали вже 14 кредитів на суму 33,211 млн гривень», - ідеться в повідомленні.

Крім того, погоджені ще 12 кредитних угод на 54,37 млн грн, вони чекають на підписання сторонами.

Зазначається, що позики отримали підприємці з Івано-Франківщини, Рівненщини, Київщини, Одещини, Дніпропетровської, Запорізької та Чернівецької областей. Вони експортують паперові пакети, дерев'яні вироби, твердопаливні котли, паркетну дошку, комплектуючі для меблів, меблі, гумотехнічні вироби та харчові продукти.

За даними ЕКА, завдяки отриманим на виконання експортних контрактів кредитам, загальна сума підтриманого експорту перевищить 203,5 млн грн.

Як повідомлялося, у березні Верховна Рада ухвалила в цілому закон про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування. Документ передбачає забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства
 

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