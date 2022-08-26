Фінансові новини
- |
- 26.08.22
- |
- 08:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вартість золота 26 серпня слабо знижується на зміцненні долара
08:31 26.08.2022 |
Ціна на золото в п'ятницю вранці дещо опускається на подорожчанні долара до світових валют, інвестори продовжують чекати на виступ глави Федрезерва в Джексон-Хоулі, який може дати підказки щодо монетарної політики регулятора, випливає з даних торгів.
Станом на 7:56 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 2,65 долара, або на 0,15%, до 1 768,75 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,27% - до 19,172 долара за унцію.
Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,07%, до 108,55 пунктів, до ієни долар дорожчає на 0,23%. Зміцнення долара робить золото менш доступним для його покупки в іншій валюті.
Ринки продовжують чекати на виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла на конференції в Джексон-Хоулі пізніше в п'ятницю. Трейдери сподіваються почути коментарі щодо монетарної політики та економічної обстановки. У тому числі, учасники торгів оцінюють перспективи уповільнення темпів підвищення ставки до 50 базисних пунктів у вересні після двох літніх підвищень на 75 базисних пунктів, такі очікування ґрунтуються на нещодавній сильній макростатистиці.
Так, оцінка зниження ВВП США у другому кварталі була покращена до 0,6% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами) з першої оцінки в 0,9%, а раніше річна інфляція в країні за підсумками липня показала уповільнення вперше з квітня - до 8,5% з 9,1%. У вересні, за даними CME Group, 61,5% аналітиків очікують підвищення ставки на 0,75 процентного пункту, до 3-3,25% річних. Золото чутливе до сигналів ФРС США, оскільки рішення регулятора впливають курс долара.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
|Можливий удар по Печерських пагорбах: Чи ризикне путін остаточно закопати росію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Вартість золота 26 серпня слабо знижується на зміцненні долара
|Курс євро до долара 26 серпня слабо знижується в очікуванні статистики з Німеччини
|Основні фондові індекси АТР 26 серпня показують зростання
|Американські індекси різко виросли 25 серпня завдяки Nvidia та Amazon
|Євро 25 серпня дорожчає до долара на макростатистиці, ринки чекають дані щодо ВВП США
|Азіатські фондові біржі в основному зросли за підсумками торгів 25 серпня
Бізнес
|Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP
|Як виступити на власному похороні. Вчені розробили нову технологію
|Рейтинг найбільших ІТ-компаній України — оновлення складу «великої п’ятірки» та падіння загальної кількості спеціалістів нижче 100 тис.
|Найбільша авіакомпанія світу замовила 20 надзвукових лайнерів Overture
|Mazda 3 та CX-30 перейдуть на гібридні двигуни