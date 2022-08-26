Вартість золота 26 серпня слабо знижується на зміцненні долара

Ціна на золото в п'ятницю вранці дещо опускається на подорожчанні долара до світових валют, інвестори продовжують чекати на виступ глави Федрезерва в Джексон-Хоулі, який може дати підказки щодо монетарної політики регулятора, випливає з даних торгів.

Станом на 7:56 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 2,65 долара, або на 0,15%, до 1 768,75 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,27% - до 19,172 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,07%, до 108,55 пунктів, до ієни долар дорожчає на 0,23%. Зміцнення долара робить золото менш доступним для його покупки в іншій валюті.

Ринки продовжують чекати на виступ глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла на конференції в Джексон-Хоулі пізніше в п'ятницю. Трейдери сподіваються почути коментарі щодо монетарної політики та економічної обстановки. У тому числі, учасники торгів оцінюють перспективи уповільнення темпів підвищення ставки до 50 базисних пунктів у вересні після двох літніх підвищень на 75 базисних пунктів, такі очікування ґрунтуються на нещодавній сильній макростатистиці.

Так, оцінка зниження ВВП США у другому кварталі була покращена до 0,6% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами) з першої оцінки в 0,9%, а раніше річна інфляція в країні за підсумками липня показала уповільнення вперше з квітня - до 8,5% з 9,1%. У вересні, за даними CME Group, 61,5% аналітиків очікують підвищення ставки на 0,75 процентного пункту, до 3-3,25% річних. Золото чутливе до сигналів ФРС США, оскільки рішення регулятора впливають курс долара.