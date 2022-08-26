Курс євро до долара 26 серпня слабо знижується в очікуванні статистики з Німеччини

Курс євро до долара трохи знижується у п'ятницю вранці перед виходом даних про довіру споживачів до економіки Німеччини, свідчать дані торгів.

Станом на 7:58 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,9965 долара з рівня минулого закриття в 0,9974 долара, курс долара до ієни зростав до 136,82 єни з 136,5 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) додає 0,07% до 108,54 пункту.

Аналітики прогнозують, що індекс довіри споживачів до економіки Німеччини станом на вересень знизився до мінус 31,8 пунктів з переглянутого значення серпня до мінус 30,6 пунктів.

Пізніше у п'ятницю на економічній конференції у Джексон-Хоулі відбудеться виступ голови Федрезерва США Джерома Пауелла. Трейдери розраховують отримати додаткові підказки щодо подальших дій регулятора, зокрема підвищення ставки на вересневому засіданні.