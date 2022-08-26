Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Курс євро до долара 26 серпня слабо знижується в очікуванні статистики з Німеччини

08:25 26.08.2022 |

Фінанси

 

Курс євро до долара трохи знижується у п'ятницю вранці перед виходом даних про довіру споживачів до економіки Німеччини, свідчать дані торгів.

Станом на 7:58 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,9965 долара з рівня минулого закриття в 0,9974 долара, курс долара до ієни зростав до 136,82 єни з 136,5 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) додає 0,07% до 108,54 пункту.

Аналітики прогнозують, що індекс довіри споживачів до економіки Німеччини станом на вересень знизився до мінус 31,8 пунктів з переглянутого значення серпня до мінус 30,6 пунктів.

Пізніше у п'ятницю на економічній конференції у Джексон-Хоулі відбудеться виступ голови Федрезерва США Джерома Пауелла. Трейдери розраховують отримати додаткові підказки щодо подальших дій регулятора, зокрема підвищення ставки на вересневому засіданні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4808
  0,1755
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8123  0,06 0,14 40,7117  0,05 0,13
EUR 39,8000  0,13 0,33 40,9093  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,03 0,08 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес