Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Основні фондові індекси АТР 26 серпня показують зростання

08:08 26.08.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю зростають, інвестори чекають на промову голови Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла, свідчать дані торгів.

Станом на 7.35 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростав на 0,09%, до 3249,04 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,22% до 2159,89 пункту, гонконгський Hang Seng Index до 20112 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшувався на 0,22%, до 2482,77 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,04%, до 7121,6 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,65%, до 28663,5 пунктів.

Пізніше ввечері на економічній конференції у Джексон-Хоулі відбудеться виступ голови ФРС США. Трейдери розраховують отримати додаткові підказки щодо подальших дій регулятора, зокрема підвищення ставки на вересневому засіданні.

За словами засновника 22V Research Денніса Дебуше (Dennis DeBusschere), слова якого цитує агентство Блумберг, Пауелла може не справити сильного негативного враження на ринки, оскільки очікування вже "яструбині".

Трейдери з Азії також звернули увагу на динаміку закриття ринків США - американські фондові індекси закрилися зростанням на 1-1,7%. Цьому сприяло покращення мінторгом країни оцінки скорочення ВВП до 0,6% із 0,9%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4808
  0,1755
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8123  0,06 0,14 40,7117  0,05 0,13
EUR 39,8000  0,13 0,33 40,9093  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,03 0,08 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес