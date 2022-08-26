Основні фондові індекси АТР 26 серпня показують зростання

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю зростають, інвестори чекають на промову голови Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла, свідчать дані торгів.

Станом на 7.35 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростав на 0,09%, до 3249,04 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,22% до 2159,89 пункту, гонконгський Hang Seng Index до 20112 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшувався на 0,22%, до 2482,77 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,04%, до 7121,6 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,65%, до 28663,5 пунктів.

Пізніше ввечері на економічній конференції у Джексон-Хоулі відбудеться виступ голови ФРС США. Трейдери розраховують отримати додаткові підказки щодо подальших дій регулятора, зокрема підвищення ставки на вересневому засіданні.

За словами засновника 22V Research Денніса Дебуше (Dennis DeBusschere), слова якого цитує агентство Блумберг, Пауелла може не справити сильного негативного враження на ринки, оскільки очікування вже "яструбині".

Трейдери з Азії також звернули увагу на динаміку закриття ринків США - американські фондові індекси закрилися зростанням на 1-1,7%. Цьому сприяло покращення мінторгом країни оцінки скорочення ВВП до 0,6% із 0,9%.